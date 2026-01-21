Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

Lucas Cepeda emprende el vuelo. El porteño jugará en Europa, su principal aspiración hace rato. Colo Colo aceptó la millonaria oferta del Elche, que milita en LaLiga de España, por lo que es cuestión de horas para que, oficialmente, el jugador formado en Santiago Wanderers dé el principal salto de su trayectoria.

La propuesta de la escuadra española, de propiedad de Christian Bragarnik, estaba desde el sábado pasado sobre la mesa de Blanco y Negro: bordea los US$ 3 millones, aunque la fórmula considera que un porcentaje de los derechos económicos sobre el jugador (el pase) se mantengan en poder de los albos, ante la eventualidad de un negocio futuro.

Blanco y Negro, la concesionaria que administra a los albos, citó a una reunión extraordinaria de directorio para este jueves, a las 17 horas, con la finalidad de aprobar la propuesta hispana. En la práctica, será una mera formalidad. Las condiciones ya fueron aceptadas, por lo que el paso siguiente es que el zurdo se someta a las revisiones médicas que anteceden a la firma del contrato y a la incorporación a la escuadra que dirige Eder Sarabia.

El negocio no está vinculado a una eventual llegada a los albos del arquero Matías Dituro, quien pertenece a la misma escuadra, según apuntan en Pedreros.

Cepeda fue anunciado como nuevo jugador de Colo Colo en febrero de 2024. Provenía de Santiago Wanderers, la escuadra en la que realizó buena parte de su formación, aunque también registra un olvidado paso por Everton. Con los albos disputó 72 encuentros, en los que convirtió 15 goles y aportó cuatro asistencias. Con los porteños había disputado 65 encuentros, con siete conversiones y ocho asistencias.

Con el equipo más popular de Chile obtuvo los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa de 2024.

Además, se ha ganado un espacio en la Selección, en la que suma 12 encuentros, con tres goles y dos cesiones. De hecho, se trata de una de las grandes figuras de la nueva generación de la Roja, llamada a liderar el próximo proceso rumbo al Mundial 2030.

La venta del ariete le genera recursos frescos a Colo Colo en tiempo de apremios económicos. Sin embargo, es una baja sensible en lo deportivo y un problema para el técnico Fernando Ortiz, que tendrá que rearmar su bloque ofensivo.

Ganas de partir

El exjugador caturro tenía ganas de partir. Eso sí, había enfrentado declaraciones que apuntaban a un eventual desgano por la demora en la resolución de un traspaso a un medio más competitivo. "Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta. Mi presente es Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club…Falso”, contestó frente a una alusión del exarquero Nicolás Peric, actualmente comentarista en ESPN.

“Tenía pensado en mi cabeza salir, pero no se dio, a veces son así las cosas. El tiempo de Dios es perfecto y ojalá se dé en algún momento”, había dicho en octubre a TNT Sports.

“No es por ser arrogante, pero he demostrado que puedo dar el salto. Ir a medirme afuera. Siempre tienes que dar pasos y quiero darlo para demostrar de qué estoy hecho como jugador”, puntualizó respecto de su deseo de elevar la exigencia y de incrementar su nivel, incluso de cara a la reinvención de la Selección después del fracaso en el intento por clasificar al Mundial que, este año, organizarán Estados Unidos, México y Canadá.