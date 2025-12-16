¿Se va de Colo Colo? La reflexión de Lucas Cepeda tras los fracasos del Cacique en el 2025

El centenario de Colo Colo debía ser una fiesta. Pero al conjunto de Macul no le resultó nada durante la temporada que recién culminó: fue eliminado tempranamente de las copas internacionales, tres de sus hinchas resultaron muertos en incidentes dentro y fuera del estadio y no lograron ingresar a ninguno de los torneos continentales del próximo año.

Por lo mismo, las reflexiones dentro del conjunto blanco son bastante autocríticas y una de ellas, la lanzó quizás el único jugador que logró mantener un rendimiento acorde a los que se conmemoraba, hablamos de Lucas Cepeda.

El extremo izquierdo dejó un potente mensaje en sus redes sociales y reconoció que lo hecho, a nivel grupal, fue bastante decepcionante. “Se va un año difícil. Buenos y malos momentos, no se logró nada” , posteó el futbolista.

Eso sí, el jugador que militó en Santiago Wanderers puso sus esperanzas en lo que viene y deseó que todo mejores desde los primeros días de enero, cuando el plantel vuelva para la pretemporada. “Pero esto deja aprendizaje para ir para adelante con más fuerzas de ir a conseguir todas las cosas. Gracias y seguir rumbo a conquistar los sueños”, lanzó.

Cepeda es uno de los "exportables" de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Los planes de Colo Colo para Lucas Cepeda

Aunque Cepeda ha dicho en varias oportunidades que tiene contrato vigente con el Cacique y que se presentará a los trabajos que se inician los primeros días de 2026, lo cierto es que en Blanco y Negro lo ven como uno de los jugadores exportables.

“Estamos abiertos a escuchar propuestas por jugadores nuestros y seguramente, vamos a tener propuestas que vamos a analizar. Pero cuando haya algo formal, lo vamos a comunicar... Son transcendidos que hay ofertas desde Europa, pero no voy a descartar ni afirmar nada”, aseguró el timonel de la concesionaria blanca, Aníbal Mosa.

Lo cierto es que su salida y la eventual venta de Vicente Pizarro serán los recursos que se utilizarán para la contratación de refuerzos, en una temporada de pases que será austera en Macul. La razón de ellos, es que no tendrán competencia internacional y sólo se deben abocar a las tres justas nacionales que se desarrollarán desde el próximo mes.

“El objetivo es ser campeón, es clasificar a las copas internacionales, ser protagonista del campeonato nacional. Esas son las exigencias que tiene el técnico”, puntualizó junto con agregar que el argentino cuenta con un “contrato de extensión para el año 2026 y tiene una cláusula, también, de revisión terminada la primera rueda“, enfatizó el empresario sureño al ratificar en la banca a Fernando Ortiz.