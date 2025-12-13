VOTA INFORMADO por $1100
    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Sebastián González cuestionó a la concesionaria alba luego de un pésimo año deportivo e institucional.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Colo Colo le puso fin a una pésima temporada. El Cacique cerró un centenario que estaba previsto con emoción, pero terminó siendo un año para el olvido.

    Los albos fueron eliminados tempranamente de Copa Chile y de Copa Libertadores. También se bajaron rápido de la pelea por el título. Derechamente, no cumplieron ningún objetivo. De hecho, su deslucido torneo ni siquiera permitió clasificar a copas internacionales.

    Lógicamente, la pésima temporada ha traído múltiples reacciones. Una de ellas, ahora, fue de un canterano. Sebastián González disparó contra la gestión de Blanco y Negro: “No fue un año bueno. Los colocolinos creíamos que el centenario se iba a dar de otra manera, quizás con un título o clasificando a un torneo internacional para 2026, que era lo mínimo“, comenzó señalando Chamagol, en diálogo con radio ADN.

    El otrora delantero analizó el año de Colo Colo, pero también envió un mensaje contra la concesionaria que rige sobre el cuadro albo: “Creo que es algo que te hace aterrizar y también mirar con otra perspectiva, sobre todo en el tema económico. Hay que darle un orden interno, uno ha visto que este año ha sido bastante caótico por momentos“, indicó González.

    Chamagol fue tajante: “Esas son las cosas que se tienen que aterrizar con orden, con profesionalismo, con ideas y con trabajo, porque Colo Colo siempre se merece estar en los primeros lugares, pero para merecerlo también hay que hacer las cosas bien“, sentenció.

    Sebastián 'Chamagol' González, exjugador de Colo Colo.
