    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    El fichaje de la figura de Coquimbo Unido y mejor jugador del campeonato es prioridad para el técnico Fernando Ortiz, quien no quedó conforme con el desempeño de Claudio Aquino. Se trata de la primera gran batalla del mercado de pases chileno.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Matías Palavecino, Fernando Ortiz y Claudio Aquino. Foto: Photosport

    Colo Colo intenta moverse en secreto tras la ratificación de Fernando Ortiz como técnico para la próxima temporada. Una confirmación que trajo consigo un pedido expreso del adiestrador argentino: el fichaje de Matías Palavecino, la principal figura de la Liga de Primera. El volante de Coquimbo Unido fue clave en el inédito título de los piratas, con cuatro goles y nueve asistencias, por lo que se transformó en la prioridad del DT del Cacique para 2026.

    Así se lo hizo saber el entrenador a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en una conversación que sostuvieron ambos previo a la reunión de directorio de este miércoles, en la que el timonel anunció públicamente la continuidad del ex Santos Laguna, pese a no cumplir ninguno de los objetivos planteados por el club, especialmente, clasificar a copas internacionales.

    Él se hizo cargo de un equipo que no armó. Por el trabajo que ha mostrado y su conducta, pueden tener esta posibilidad de seguir. Tomamos en cuenta muchas variables, pero lo que nos compete es el tema deportivo, el trabajo, la disciplina, cosas que nos gustan de este cuerpo técnico”, sostuvo el empresario puertomontino.

    Colo Colo sale al paso de la UC: Blanco y Negro hace oferta por Matías Palavecino tras petición expresa de Fernando Ortiz

    Gracias a su gran rendimiento en la Liga de Primera 2025, Matías Palavecino se transformó en un futbolista codiciado por todos. Con 27 años, el mediocampista, que además queda libre tras terminar contrato con Coquimbo Unido, llamó la atención de Universidad Católica, que hace meses busca un 10 con urgencia a petición del técnico Daniel Garnero. El DT considera fundamental reforzar esta posición para la temporada 2026. En la actual, se vio obligado a improvisar -con bastante acierto- a Cristian Cuevas en dicho lugar, quien rindió de buena manera y se ganó la renovación.

    Por esa razón, Cruzados aceleró las tratativas para asegurar los servicios del formado en Rosario Central, quien ha mantenido estrecho contacto con José María Buljubasich, gerente deportivo del conjunto de la franja.

    Sin embargo, los estudiantiles tendrán competencia. O, al menos, eso es lo que advierten en los pasillos del estadio Monumental, donde afirman que, inmediatamente después de terminada la reunión de directorio de Blanco y Negro en la Casa Alba, este miércoles, Aníbal Mosa realizó una potente oferta por Palavecino, jugador que fue calificado como prioridad por el técnico Fernando Ortiz. De esta forma, el Cacique entró con todo en la puja por la figura del campeonato.

    Con las ofertas de dos grandes sobre la mesa, ahora la decisión le corresponde al transandino. Y aunque en Macul el dinero escasea y asumen que la UC tiene más camino recorrido respecto al fichaje del mediocampista, están dispuestos a hacer un esfuerzo para darle en el gusto al ratificado DT. Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del ex Belgrano de Córdoba es de 1 millón de euros (US$ 1,17 millón) y es representado por Score Fútbol, empresa que pertenece al agente argentino Christian Bragarnik, con propiedad en O’Higgins.

    Foto: Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Claudio Aquino pierde piso en la pizarra de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    Uno de los jugadores más cuestionados en 2025 en Colo Colo es Claudio Aquino. El volante llegó a Pedreros como el mejor futbolista del campeonato transandino. Sin embargo, su aporte fue escaso, sobre todo, por el cartel con el que arribó al entonces campeón de la Liga de Primera.

    Según sostienen en ByN, Ortiz no tiene considerado en su oncena titular al exmediocampista de Vélez Sarsfield. Una estimación que se subentiende del hecho de que el DT de 47 años haya solicitado la contratación de Matías Palavecino como máxima prioridad.

    Aquino tiene vínculo hasta finales de 2026 en Colo Colo. Y aunque tiene un rol secundario en los planes del Cacique, tampoco hay recursos para rescindirle el contrato, por lo que es probable que termine su período, a menos que busque una salida que le asegure un papel más protagónico. En ese sentido, la concesionaria alba está dispuesta a negociar.

    Más sobre:Colo ColoMatías PalavecinoFernando OrtizLa UCUniversidad CatólicaCoquimbo UnidoFútbol ChilenoLiga de Primera

