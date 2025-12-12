VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    En Quilín reaccionan a la interpretación reglamentaria que les da esperanzas a hispanos y Dragones Celestes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El lamento de Iquique después de la caída ante la U, que sentenció el descenso. JOHAN BERNA/PHOTOSPORT

    Unión Española y Deportes Iquique sentenciaron el descenso a Primera B. En ambos casos, la caída responde a paupérrimos rendimientos deportivos durante todo el año. Sus hinchas sufren. Las muestras de pesar una vez materializado el adiós a la categoría de honor resultaron, en ambos casos, sobrecogedores.

    Esta semana, sin embargo, en Independencia y en el norte surgió una luz de esperanza. Una interpretación reglamentaria llevó a ambos clubes a iniciar acciones en el plano jurídico para evitar la catástrofe.

    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    Como explicó El Deportivo, el origen del reclamo es la contradicción entre las bases de la Primera División y el respectivo reglamento. En el segundo se mantuvo, por error, una disposición que data desde el estallido social, que establece el descenso a través del promedio de los últimos tres torneos. La postura de ambos clubes ya fue oficializada.

    En Quilín se remiten a la formalidad y, en ese sentido, sostienen que atenderán la petición realizada por ambas entidades. Es decir, que la revisarán. Sin embargo, la ANFP tiene una interpretación distinta: que los estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados el 2023, están por sobre el reglamento y las bases. En ese documento se establece que la liga se disputará con 16 equipos, y no con 20, como señala el reglamento.

    El pesar de Unión Española después de que se materializó el descenso. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El cambio de los estatutos deroga varios aspectos del reglamento, el cual ya se aprobó. Todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad, y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones”, afirman en Peñalolén.

    Por otro lado, las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad”, rematan.

    Más sobre:ANFPUnión EspañolaDeportes IquiqueJorge SegoviaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Lo más leído

    1.
    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    2.
    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    3.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    4.
    Primera oferta, rechazada: el gallito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez para sellar su salida de la U

    Primera oferta, rechazada: el gallito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez para sellar su salida de la U

    5.
    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024
    Chile

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna
    Negocios

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado
    Tendencias

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino
    El Deportivo

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine
    Cultura y entretención

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan