Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

La batalla por evitar el descenso no terminó en la cancha. Unión Española y Deportes Iquique inician una ofensiva jurídica que podría modificar por completo el mapa de la Primera División. Ambas instituciones buscan anular su caída a la B, amparadas en una contradicción entre las Bases del torneo y el Reglamento General de la ANFP, un vacío normativo que se arrastra desde 2019 y que hoy aparece en escena.

Según las cifras que manejan los equipos involucrados, los dos peores promedios del período 2022-2024 son los de Deportes La Serena (0,90) y Deportes Limache (1,03). En tercer lugar aparece Unión La Calera (1,11). Más arriba recién asoman Unión Española (1,16) y Deportes Iquique (1,20). En ese escenario, ninguno de los dos protagonistas de esta pulseada descendería. Los sacrificados serían La Serena y Limache, ambos actualmente considerados parte del torneo 2026.

El origen del conflicto está en los artículos 90 y 91 del Reglamento, que fueron aprobados nuevamente en junio de 2024 sin modificaciones. Allí se establece que los descensos deben definirse por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas, un mecanismo que se agregó tras el estallido social, cuando el campeonato se interrumpió y se congelaron los descensos. El artículo especifica que cada año perderán la categoría dos clubes, calculándose su permanencia según el rendimiento trianual.

Ese criterio no coincide con lo que establecen las Bases del Campeonato 2025, donde la norma es completamente distinta, ya que dice que bajarán el último y el penúltimo de la tabla del torneo. Es decir, el sistema que se aplicó en la cancha y que hoy deja a Unión Española e Iquique en la B.

La interpretación de ambos clubes es directa. Si el Reglamento tiene prioridad, tal como indica el artículo 91, que prohíbe que las Bases contradigan el texto reglamentario, entonces los descensos deberían definirse por promedio. Y bajo esa fórmula, los equipos que caerían no son los que perdieron en el campo de juego.

Mientras tanto, los clubes movilizan sus equipos legales. Unión Española, a través de su propietario Jorge Segovia, ya dejó señales públicas de que está evaluando esta vía. En un intercambio en redes sociales, el dirigente afirmó que “el Reglamento parece ser muy claro”, en respuesta a un hincha que señalaba la contradicción normativa y defendía que el club no debía perder la categoría. En Iquique la postura es similar.