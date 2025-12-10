VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Dudas, coqueteos y un descartado: así va la carrera por la dirección técnica de la U

    Las negociaciones comenzaron este martes, tras las duras palabras de Gustavo Álvarez. Pero uno de los candidatos ya acordó su nuevo contrato en Argentina.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Durante los próximos días, se decidirá quién será el DT de la U el 2026. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    La carrera por ser el técnico de Universidad de Chile en la temporada 2026 partió este martes. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, inició las negociaciones con Gustavo Álvarez. luego que el transandino pusiera su cargo a disposición la semana pasada.

    Y aunque se moderó el tono de las declaraciones durante la semana, las cuales habían sido muy duras en un principio, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul siguen con la idea de cerrar el ciclo del adiestrador argentino y buscar una nueva alternativa.

    Nicolás Diez fue ayudante de Beccacece en la U 2016. Foto: Ramón Monroy/Photosport. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Cómo va la carrera por ser el técnico de Universidad de Chile

    Una de las opciones que más gustaba en la gerencia técnica encabezada por Manuel Mayo, era la de contratar al argentino, Nicolás Diez.

    Lamentablemente, para las pretensiones azules, el bonaerense no alcanzó ni a escuchar la propuesta estudiantil pues decidió continuar en Argentinos Juniors. El estratega que llevó al “Bicho” a los cuartos de final del Torneo de Clausura de su país, fue subcampeón de la Copa Argentina y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, respetará su contrato y se quedará hasta diciembre de 2027.

    Según la prensa de Buenos Aires, Diez logró una mejora en sus condiciones económicas y quiere asumir el desafío de estar en el torneo de clubes más importante del continente, por lo que se cerró a las posibles ofertas que manejaba su oficina de representación.

    En tanto, la opción que suena con más fuerza, la de Francisco Meneghini, coqueteó con un posible arribo a La Cisterna en la gala que organizó TNT Sports para premiar a las figuras de la Liga de Primera. “Estos días hemos estado disfrutando, desconectando un poco y ya en la semana voy a hablar, sobre todo con mi representante, para ver cómo seguimos“, aseguró el otrora pupilo de Marcelo Bielsa.

    Meneghini ya estuvo en la U el año 2016 y compartió con Diez, cuando ambos eran los ayudantes de Sebastián Beccacece. Por lo que corre con más ventaja que los otros nombres que están circulando. No obstante, tal como lo declaró, le gusta continuar sus procesos y también tiene Copa Libertadores a la vista, aunque en las fases previas, si sigue en la banca de los rancagüinos.

    “Vamos a ver, terminamos contrato, tenemos que hablar con la gente de O’Higgins”, señaló. Conversación en la que debe limar asperezas con los nuevos controladores celestes, quienes asumieron el mando este año y cuyo grupo, Caliente, está liderado por el agente de futbolistas Christián Bragarnik y el empresario Jorge Hank.

    Más sobre:Universidad de ChileLa UGustavo ÁlvarezNicolás DiezFrancisco MeneghiniLiga de PrimeraCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    5.
    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast
    Chile

    Cordero llama a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral” tras cifra de asesinados dicha por Kast

    Carabinero repele con su arma de fuego a asaltantes que realizaban encerrona en Santiago

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014
    Negocios

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU
    Tendencias

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky

    ¿Será mejor el torneo de la B? El rebaraje de la Liga de Primera y el Ascenso para 2026 tras la épica de Concepción
    El Deportivo

    ¿Será mejor el torneo de la B? El rebaraje de la Liga de Primera y el Ascenso para 2026 tras la épica de Concepción

    Las claves del regreso del León de Collao: el proceso que llevó a Deportes Concepción de vuelta a Primera División

    Con el cupo a la Libertadores como premio mayor: Huachipato y Deportes Limache van por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española
    Cultura y entretención

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    El difícil camino de Gabriela Mistral al Nobel: cómo la muerte condicionó el gran hito de su vida

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón
    Mundo

    Instituto Nobel noruego confirma que Machado llega hoy a Oslo, pero que no asistirá a ceremonia de entrega del galardón

    Bolivia retoma relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde finales de 2023 por la ofensiva en Gaza

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile