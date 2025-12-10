Dudas, coqueteos y un descartado: así va la carrera por la dirección técnica de la U

Durante los próximos días, se decidirá quién será el DT de la U el 2026. Foto: Jorge Loyola/Photosport.

La carrera por ser el técnico de Universidad de Chile en la temporada 2026 partió este martes. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, inició las negociaciones con Gustavo Álvarez. luego que el transandino pusiera su cargo a disposición la semana pasada.

Y aunque se moderó el tono de las declaraciones durante la semana, las cuales habían sido muy duras en un principio, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul siguen con la idea de cerrar el ciclo del adiestrador argentino y buscar una nueva alternativa.

Nicolás Diez fue ayudante de Beccacece en la U 2016. Foto: Ramón Monroy/Photosport. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Cómo va la carrera por ser el técnico de Universidad de Chile

Una de las opciones que más gustaba en la gerencia técnica encabezada por Manuel Mayo, era la de contratar al argentino, Nicolás Diez.

Lamentablemente, para las pretensiones azules, el bonaerense no alcanzó ni a escuchar la propuesta estudiantil pues decidió continuar en Argentinos Juniors. El estratega que llevó al “Bicho” a los cuartos de final del Torneo de Clausura de su país, fue subcampeón de la Copa Argentina y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, respetará su contrato y se quedará hasta diciembre de 2027.

Según la prensa de Buenos Aires, Diez logró una mejora en sus condiciones económicas y quiere asumir el desafío de estar en el torneo de clubes más importante del continente , por lo que se cerró a las posibles ofertas que manejaba su oficina de representación.

En tanto, la opción que suena con más fuerza, la de Francisco Meneghini, coqueteó con un posible arribo a La Cisterna en la gala que organizó TNT Sports para premiar a las figuras de la Liga de Primera. “Estos días hemos estado disfrutando, desconectando un poco y ya en la semana voy a hablar, sobre todo con mi representante, para ver cómo seguimos“, aseguró el otrora pupilo de Marcelo Bielsa.

Meneghini ya estuvo en la U el año 2016 y compartió con Diez, cuando ambos eran los ayudantes de Sebastián Beccacece. Por lo que corre con más ventaja que los otros nombres que están circulando. No obstante, tal como lo declaró, le gusta continuar sus procesos y también tiene Copa Libertadores a la vista, aunque en las fases previas, si sigue en la banca de los rancagüinos.

“Vamos a ver, terminamos contrato, tenemos que hablar con la gente de O’Higgins”, señaló. Conversación en la que debe limar asperezas con los nuevos controladores celestes, quienes asumieron el mando este año y cuyo grupo, Caliente, está liderado por el agente de futbolistas Christián Bragarnik y el empresario Jorge Hank.