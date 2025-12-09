Parte la negociación: el plazo que se pone Azul Azul para definir la salida de Gustavo Álvarez de la banca de la U. . Por @udechile.

Sin el título ni la clasificación a la Copa Libertadores, la U comienza a definir lo que será su temporada 2026. Y lo primero que debe zanjar es el futuro de su dirección técnica tras la bomba que hizo explotar Gustavo Álvarez en la semana pasada, cuando anunció su salida de la institución.

“Aquí hay un desgaste, porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo. A partir de ahí, lo mejor es traer un entrenador que vaya en línea con ellos”, fue lo que dijo el adiestrador argentino en la rueda de prensa previa al duelo con Coquimbo Unido.

El empate ante los actuales campeones de la Liga de Primera y el triunfo ante Deportes Iquique cerraron la temporada estudiantil y dieron paso a las definiciones. “No era lo mismo ser Chile 2 a ser Chile 3 o jugar Copa Sudamericana. Eso va a ser uno de los puntos del análisis”, anunció el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Álvarez no quiere seguir en la U el próximo año. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Reunión clave

Tal como lo estableció el timonel de los laicos, “los tiempos del club son cortos”. Por lo mismo, durante la semana debe quedar definida la situación de Álvarez en la U. Y para ello, este martes se iniciará la ronda de conversaciones entre la dirigencia encabezada por Clark y el representante del nacido en el otro lado de la cordillera, Andrés Lloren.

Y aunque ambas partes mesuraron su discurso con el correr de los días y abrieron las puertas para una continuidad, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul la idea sigue siendo buscar un nuevo dueño para el buzo de los actuales clasificados a la Copa Sudamericana.

El principal problema para concretar la salida del oriundo de Lomas de Zamora es la cláusula que tiene su contrato. Con vínculo vigente hasta diciembre de 2026, cualquier decisión que se tome pasa por el pago de 1,2 millones de dólares. Por lo mismo, si Álvarez quiere renunciar o irse a otro equipo debe dejar un cheque por esa cantidad de dinero y si lo quieren echar, deben pagarle todo lo que ganaría en el próximo año.

La otra gran traba es la visión que ambas partes tienen de la conformación del plantel. El DT pretende que las millonarias ganancias obtenidas este año, solo en la Sudamericana obtuvieron un cheque de la Conmebol por 2,6 millones de dólares, sean utilizadas en refuerzos, la regencia de la sociedad anónima prefiere una política de austeridad.

“A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, es la postura de Álvarez

Pero la respuesta de Clark es contundente: “Tenemos un plantel bastante oneroso, es una de las variables a tomar en cuenta para armar el plantel, pero hemos hecho una administración bastante responsable”. Y esa filosofía no va a cambiar, por lo que el acuerdo está lejos de concretarse y Universidad de Chile se planteó la meta de tener técnico nuevo antes de las fiestas de fin de año si es que -finalmente- no llegan a un acuerdo con el hombre que logró una Copa Chile, una Supercopa y una semifinal de Copa Sudamericana, para que cumpla su contrato.