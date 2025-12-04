La Conmebol destaca a la U entre los equipos que más recaudaron dinero por su participación en la Copa Sudamericana.

La U hace un balance positivo de su participación en la Copa Sudamericana. La Conmebol hizo público el balance del dinero ganado por cada equipo en el certamen subcontinental y la escuadra nacional figura entre las que tuvieron los montos más destacados, gracias a la campaña que los llevó hasta las semifinales, donde cayeron ante Lanús.

De acuerdo a la información entregada por el organismo de Luque, Universidad de Chile se llevó 2.600.000 dólares.

Su cifra, eso sí, quedó lejos de lo obtenido por el granate transandino, que por ser campeón se embolsó 9.845.000 dólares.

En el ranking hay otro chileno. Se trata de Palestino, escuadra que llegó hasta la ronda de playoffs de la Sudamericana. Los árabes ganaron 1.995.000 dólares por su campaña.

2025 confirmó el salto de calidad de la CONMEBOL Sudamericana.



Más crecimiento, más ingresos para los clubes y una pasión que no deja de expandirse en todo el continente.



¡La Gran Conquista se vive cada vez más en Grande! pic.twitter.com/ZTdbWNu4RU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 4, 2025

Ahora, ambos equipos tienen la chance de repetir o igualar lo hecho en 2025. Palestino ya está clasificado a la Copa Sudamericana del próximo año. La U, en tanto puede decir presente, sin embargo, hoy su objetivo es meterse en la Copa Libertadores, donde aún mantiene chances matemáticas de entrar. Los azules aspiran al Chile 2 o Chile 3.

El día que anunció su salida, Gustavo Álvarez se refirió precisamente a los ingresos por concepto de premios en la U. “Los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, dijo ese día.

Luego del empate ante Coquimbo Unidos se refirió a las metas actuales del equipo. Trataremos de ganar. Es nuestra obligación. Y depender de otros resultados. Vamos a prepararnos para esta última fecha y conseguir el objetivo”, comentó.

Marcelo Díaz, por su parte, también habló de los objetivos. “Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros (para ir a la Copa Libertadores). Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, señaló el volante.