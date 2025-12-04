Marcelo Díaz busca la continuidad de Gustavo Álvarez en la U para 2026: “Tendrán que hablar el club y el profe”

La temporada del campeonato nacional llega a su fin. Este fin de semana se disputará la última fecha de la Liga de Primera, instancia en la que se conocerán a los clasificados a la Copa Libertadores, Sudamericana y el último descenso.

En la previa de esta jornada clave en la que se medirán contra Deportes Iquique, Marcelo Díaz tomó la palabra para hacer una evaluación de la temporada, respaldar a Gustavo Álvarez y proyectar el próximo año.

“Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y ahí coincido con Charles, cada uno tiene distintas opiniones y es libre de expresar lo que siente, de decir lo que se le pasa por la cabeza. Yo por lo que tengo claro y lo dije hace un mes, cuando me preguntaron sobre la continuidad del profe es que él tenía contrato y es así”, indicó.

“Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe, siendo que tiene contrato y tenemos un partido importante el sábado. Lo que sucederá en su futuro, se verá después del campeonato, tendrán que hablar el club y el profe, hacerse un análisis de estos dos años, los que para mí han sido muy buenos”, resaltó Díaz.

“De ahí, empezaremos a hablar con cosas que están sucediendo, no con otras cosas que posiblemente no sucedan. En ese sentido yo como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a dar lo mejor acá”, añadió.

Pensando en la temporada 2026

Luego, apuntó a las metas que tienen que tener los azules para el próximo torneo nacional. “Hemos dejado escapar muchísimos puntos. Enfrentaremos a un equipo necesitado y que lucha por escapar del descenso. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros. Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, declaró sobre la combinación de resultados que tienen que darse para clasificar a la Copa Libertadores. Para ello, los azules necesitan imponerse a los Dragones Celestes y esperar que O’Higgins no sume contra Everton.

También aprovechó la instancia para realizar una autocrítica por el desempeño colectivo en la temporada. “Siempre está latente la palabra ‘fracaso’. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Aspiramos a ser campeones, pero no lo fuimos. No nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento”, acusó.

Por lo mismo, proyectó que en la temporada 2026 tendrán como meta conseguir un nuevo título. “La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”.

El aviso de Álvarez

Justo antes de enfrentar a Coquimbo Unido, el técnico de la U indicó que “siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”.

“A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, complementó.

“Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude”, agregó.