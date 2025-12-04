VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Marcelo Díaz busca la continuidad de Gustavo Álvarez en la U para 2026: “Tendrán que hablar el club y el profe”

    El volante de Universidad de Chile realizó una evaluación de lo hecho en el torneo actual justo antes de enfrentar la última fecha de la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Díaz espera que Gustavo Álvarez continúe en el club para la temporada 2026. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La temporada del campeonato nacional llega a su fin. Este fin de semana se disputará la última fecha de la Liga de Primera, instancia en la que se conocerán a los clasificados a la Copa Libertadores, Sudamericana y el último descenso.

    En la previa de esta jornada clave en la que se medirán contra Deportes Iquique, Marcelo Díaz tomó la palabra para hacer una evaluación de la temporada, respaldar a Gustavo Álvarez y proyectar el próximo año.

    “Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y ahí coincido con Charles, cada uno tiene distintas opiniones y es libre de expresar lo que siente, de decir lo que se le pasa por la cabeza. Yo por lo que tengo claro y lo dije hace un mes, cuando me preguntaron sobre la continuidad del profe es que él tenía contrato y es así”, indicó.

    Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe, siendo que tiene contrato y tenemos un partido importante el sábado. Lo que sucederá en su futuro, se verá después del campeonato, tendrán que hablar el club y el profe, hacerse un análisis de estos dos años, los que para mí han sido muy buenos”, resaltó Díaz.

    “De ahí, empezaremos a hablar con cosas que están sucediendo, no con otras cosas que posiblemente no sucedan. En ese sentido yo como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a dar lo mejor acá”, añadió.

    Pensando en la temporada 2026

    Luego, apuntó a las metas que tienen que tener los azules para el próximo torneo nacional. “Hemos dejado escapar muchísimos puntos. Enfrentaremos a un equipo necesitado y que lucha por escapar del descenso. Nosotros vamos a ir a Iquique a ganar, necesitamos cerrar el año con una victoria. No dependemos de nosotros. Lo que sí nos corresponde es ganar y jugar muy serios”, declaró sobre la combinación de resultados que tienen que darse para clasificar a la Copa Libertadores. Para ello, los azules necesitan imponerse a los Dragones Celestes y esperar que O’Higgins no sume contra Everton.

    También aprovechó la instancia para realizar una autocrítica por el desempeño colectivo en la temporada. “Siempre está latente la palabra ‘fracaso’. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Aspiramos a ser campeones, pero no lo fuimos. No nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento”, acusó.

    Por lo mismo, proyectó que en la temporada 2026 tendrán como meta conseguir un nuevo título. “La U no puede bajarse nunca de este lugar de exigencia. Si me pongo como condición el próximo año tenemos que ser campeón. Quiero ser campeón, lo merecemos y lo necesitamos”.

    El aviso de Álvarez

    Justo antes de enfrentar a Coquimbo Unido, el técnico de la U indicó que “siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”.

    “A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, complementó.

    Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarcelo DíazGustavo ÁlvarezUniversidad de ChileLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad
    Chile

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad

    Ministerios, servicios y universidades comprometen 175 acciones en Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029

    Defensoría de la Niñez advierte importante aumento de explotación sexual infantil en Chile: entre 2022 y 2024 las denuncias incrementaron un 73%

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023
    Negocios

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa
    El Deportivo

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa

    Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores

    Marcelo Díaz busca la continuidad de Gustavo Álvarez en la U para 2026: “Tendrán que hablar el club y el profe”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?
    Cultura y entretención

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso
    Mundo

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola