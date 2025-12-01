VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Cuándo se define el Chile 2? ¿Y el descenso? La programación y lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera

    Este fin de semana se cerrará el campeonato con varios asuntos por determinar tanto en la zona alta como baja de la tabla.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Dónde ver Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera 2025 llega a su fin. A falta de una fecha por disputar, son varios los equipos que se encuentran luchando por distintos objetivos tanto en la parte alta como en la zona baja de la clasificación.

    Hasta ahora hay solo dos hechos concretos. El primero es que Coquimbo Unido es el campeón de la temporada y aseguró su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores como Chile 1.

    Por otro lado, la caída de Unión Española contra O’Higgins en la penúltima jornada selló el descenso de los Rojos a la Primera B.

    Ante este panorama, aún quedan por definir a los clasificados como Chile 2 y 3 a la Copa Libertadores, los cuadros que serán parte de la Copa Sudamericana y el último descenso.

    Así se jugará la última fecha de la Liga de Primera

    La última jornada del campeonato arrancará el viernes 5 de diciembre con el duelo entre Palestino y Huachipato. Ambos elencos ya no se juegan nada, pues los árabes ya aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana y los acereros quedaron fuera de esa lucha tras igualar sin goles con Universidad Católica.

    La competencia continuará el sábado 6 de diciembre con partidos que tendrán impacto en la parte alta y baja de la clasificación.

    Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile intentarán quedarse con el Chile 2 que entrega como premio el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Así mismo, Deportes Iquique, Deportes La Serena y Everton se jugarán sus chances para mantener la categoría.

    A Iquique solo le sirve derrotar a Universidad de Chile. Un empate o una caída ante la U sentenciará su retorno a Primera B en 2026, sin importar lo que ocurra en las otras canchas.

    A partir de ahí, las opciones se abren hacia dos rivales directos: Everton y Deportes La Serena. La variante más directa involucra a los viñamarinos. Iquique se salva si gana y Everton pierde. No hay otra combinación simple. Si los ruleteros empatan, el panorama se vuelve casi imposible: los nortinos necesitarían ganar por nueve goles de diferencia para superarlos en la tabla.

    La otra posibilidad pasa por La Serena. Para que los Dragones permanezcan en la categoría, debe cumplirse una combinación exigente. Derrota de los papayeros, triunfo de Iquique y una diferencia de goles que revierta la brecha actual. Hoy, Iquique registra -25 y La Serena -19. En términos prácticos, eso implica que los celestes deberán ganar por tres goles y esperar que los granates pierdan por la misma diferencia.

    Con Unión Española ya descendido, el segundo cupo a la B se resolverá entre Iquique, Everton y La Serena, en una jornada que concentrará toda la tensión en la parte baja de la tabla. Todos los partidos son el domingo 7 de diciembre a las 18 horas.

    Ya para el domingo 7 de diciembre está programada la definición por acceder a la Copa Sudamericana, donde tanto Colo Colo, Cobresal y Audax disputan los cupos.

    La programación de la última fecha

    Viernes 5 de diciembre

    • 20.00 Palestino vs. Huachipato

    Sábado 6 de diciembre

    • 18.00 Universidad Católica vs. U. La Calera
    • 18.00 Deportes Iquique vs. U. de Chile
    • 18.00 Coquimbo Unido vs. Unión Española
    • 18.00 Deportes Limache vs. D. La Serena
    • 18.00 O’Higgins vs. Everton

    Domingo 7 de diciembre

    • 18.00 Colo Colo vs. Audax Italiano
    • 18.00 Ñublense vs. Cobresal

