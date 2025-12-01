“No es un golero que salva a su equipo; afuera”: prensa uruguaya critica a Brayan Cortés tras perder título con Peñarol

Brayan Cortés fue fustigado por parte de la prensa tras la derrota de Peñarol en la lucha por el título. FOTO: @OficialCAP / X.

Brayan Cortés vive un proceso de definiciones. Su club Peñarol vivió la peor pesadilla de la temporada después de perder el título uruguayo con una derrota en tiempo agregado, nada menos que ante el eterno archirrival Nacional, resultado que despertó severos cuestionamientos, de los cuales el portero Brayan Cortés no estuvo exento.

Porque ambos rivales mostraron cierto equilibrio en ambos partidos. En la ida, el encuentro se definió con un furioso empate 2-2 que dejó todo para el duelo de vuelta, donde no se hicieron daño en 90 minutos y solo se decidió en el alargue con un gol del nigeriano Christian Ebere.

Golpe durísimo para el equipo Manya, millonaria escuadra que no pudo levantar el trofeo unificado, a pesar de haber logrado el Torneo de Clausura, que corresponde al segundo semestre de 2025.

Críticas a Cortés

El golero chileno llegó en agosto pasado al equipo más popular de Montevideo. Después de largas conversaciones, los charrúas acordaron con Colo Colo un préstamo por seis meses, previo pago de US$ 125 mil para los albos, además de bonos por logros deportivos. En la misma negociación, se estableció una opción de compra de US$ 1,2 millones por el 80% del pase del iquiqueño.

Después de cinco meses, el golero nacional no logró evitar la pérdida del título, después de la caída por la cuenta mínima ante el Bolso, partido en el que el Indio fue titular.

Precisamente, la específica actuación del nortino despertó diferencias entre los medios especializados del fútbol. Pese a ello, coincidieron en la escasa responsabilidad del arquero respecto del gol del africano.

“Más seguro que de costumbre. Más allá de un resbalón, contuvo varios disparos de Nacional, entre ellos un cabezazo de Carneiro y un intento del Diente. En el segundo tiempo también tuvo dos atajadas importantes”, destacó la sección Ovación del diario El País.

Una opinión parecida a la de Montevideo Portal. El sitio web apuntó a las dudas que generó el chileno en la salida desde abajo, aunque lo compensó con un par de acciones concretas.

“Pese a alguna mala salida con el pie, se mostró seguro cuando lo probaron, sin dar rebotes y cortando centros. No tuvo responsabilidad en la jugada del gol de Ebere”, explicó el sitio.

El diario Observador fue mucho más frontal frente al cometido del iquiqueño. Incluso, la sección de deportes del periódico, llamada Referí hizo un completo análisis cronológico del actuar de Cortés.

“Seguro en los dos primeros remates que le tiraron al arco, sin dejar rebote: uno con disparo de afuera del área de López y otro cabezazo de Gonzalo Carneiro. A los 25′ se estiró para controlar un potente remate cruzado y rastrero de Christian Oliva. A los 32′ se resbaló al salir en largo del fondo exponiendo al equipo, aunque el balón, casualmente, le cayó a un compañero. A los 35′ salió mal del fondo y tiró la pelota afuera. A los 40′ salió con decisión a buscar un córner al segundo palo y logró manotear la pelota. No tuvo complicaciones en el segundo tiempo”, destacó el tabloide charrúa.

Sin embargo, el mismo medio enfatizó en la actuación del chileno en el tiempo agregado, lapso en el que no pudo transmitir seguridad a sus compañeros y pidió la salida del golero del equipo.

“En el alargue, la que le tiraron fue gol. Nunca terminó de afianzarse en el arco de Peñarol, dejó sensación de inseguridad en los centros y a veces en el juego de pies, un rubro donde es fuerte, y no se caracterizó por ser un golero de esos que salvan a su equipo cuando su equipo lo necesita. Afuera”.