Peñarol mueve sus fichas para bajarle el precio a Brayan Cortés y evitar su retorno a Colo Colo.

Por estos días, Brayan Cortés vive un renacer futbolístico. Luego de un primer semestre para el olvido en Colo Colo, el arquero encontró estabilidad en Peñarol. Rápidamente se ganó la confianza del técnico Diego Aguirre y se adueñó del arco aurinegro.

Sin embargo, su presente en Montevideo tiene fecha de término. El préstamo desde el cuadro albo vence en diciembre y, por ahora, el futuro del iquiqueño sigue atado a los planes de Blanco y Negro.

En Uruguay no quieren que la historia se acabe tan pronto. La dirigencia de Peñarol evalúa alternativas para mantener al chileno en el plantel durante 2026, ya sea a través de una compra definitiva o extendiendo el préstamo por otro semestre.

Brayan Cortés se unió a las prácticas de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

La cláusula original fijada con Colo Colo alcanza los 1,25 millones de dólares, cifra considerada elevada para los estándares del fútbol uruguayo. Por ello, desde el elenco carbonero buscan un acuerdo más flexible. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dejó abierta la puerta a una negociación. “Nunca sabes, las cosas están escritas pero son renegociables. Puedes decir ‘en esas condiciones no lo compramos, pero en otras sí’, o incluso quedárnoslo seis meses más”, señaló el directivo.

Ruglio añadió que este tipo de conversaciones son habituales en el fútbol. “Todo se puede renegociar. No quiere decir necesariamente que lo que acuerdas en un momento lo tengas que cumplir en esas condiciones. Y eso aplica para cualquier jugador”, recalcó.

Mientras tanto, en el campo, Cortés sigue respondiendo. Se ha consolidado como uno de los titulares fijos en el Peñarol versión Aguirre de 2025. En Montevideo ya lo consideran una pieza clave para el próximo año; en Macul, en cambio, deben evaluar si dejarlo partir definitivamente o intentar repatriarlo para la temporada 2026.

En Uruguay, de momento, están contentos con lo que exhibe. “Lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma. Demuestra categoría y es un arquero de nivel”, dijo Aguirre hace algunas semanas.

“Fue una buena incorporación. Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos, los rendimientos y hoy todavía no podemos sacar conclusiones”, complementaba el estratega.