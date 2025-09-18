SUSCRÍBETE
El Deportivo

La advertencia del técnico de Peñarol a Brayan Cortés tras su último fallo en la liga uruguaya

Diego Aguirre se refirió al rendimiento del portero nacional, quien se encuentra a préstamo en el elenco carbonero hasta el final de la temporada.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
En Uruguay aprueban a Brayan Cortés en la Copa Libertadores

Brayan Cortés se encuentra en un periodo crítico en Peñarol. El arquero nacional se encuentra a préstamo hasta el fin de la temporada en el elenco uruguayo, conjunto que además deberá tomar la decisión si quiere que el seleccionado nacional se mantenga en el club o deba volver a Colo Colo.

El guardameta, cuyo objetivo era continuar su carrera en el extranjero, ha vivido buenos y malos momentos en el arco de aurinegro. De las buenas presentaciones en sus primeros encuentros, tanto en la liga local como en el plano internacional, se han sumado jugadas que le han costado goles al equipo.

Una de las últimas se registró en el encuentro contra Liverpool por el torneo de Clausura bajo la atenta mirada de Marcelo Bielsa. En los 19′ la defensa aurinegra no pudo despejar el balón y, en su intento para evitar un córner, Cortés intentó tomar el balón sobre la línea. Sin embargo, terminó complicado por el rebote de la pelota y la presión de un rival que alcanzó a quitarle el implemento. Lucas Acosta aprovechó el momento y marcó el 1-1 parcial.

Sobre esta última situación fue consultado el técnico Diego Aguirre, quien advirtió que a Cortés “lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma, el otro día (ante Liverpool) tuvo un error puntual, pero demuestra categoría y es un arquero de nivel”, comentó en diálogo con El Espectador Deportes.

Agregó que el chileno es “una buena incorporación. Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos, los rendimientos y hoy todavía no podemos sacar conclusiones”, advirtió.

Otro tema relacionado con Cortés fue el hecho de que tras la llegada del iquiqueño el portero Martín Campaña debió quedar relegado al banco de suplentes. Sobre esto, Aguirre explicó que “Martín es un tipo bárbaro, está para sumar y es parte de las cosas del fútbol. Si viene un jugador de nivel (Cortés), de un cuadro grande, jugador de selección… También es lógico que llegue y juegue”.

Los dardos de la prensa charrúa

Tras el fallo de Cortés, la prensa charrúa se transformó en el centro de las críticas. La versión uruguaya de ESPN expuso que “Liverpool llegó al 1-1 en una jugada con varios errores defensivos de Peñarol -floja intervención de Brayan Cortés y despeje flojo de Méndez-, que derivó en un remate de Lucas Acosta que se desvió en Nahuel Herrera”.

“El gol sacudió el partido, ya que el aurinegro no pudo disfrutar de la tranquilidad de estar arriba en el marcador”, agregaron.

Debate, en tanto, escribió que “la alegría de Peñarol duró poco. Apenas tres minutos después, Liverpool consiguió el empate en una jugada que expuso falencias defensivas del aurinegro. Un error de Brayan Cortés y un despeje flojo de Méndez derivaron en un remate de Lucas Acosta que, tras desviarse en Nahuel Herrera, se coló en la red para el 1 a 1”.

Referí, por último, publicó que “el primer tiempo de Peñarol fue muy malo en defensa. Empezando por Pedro Milans, quien cumplía justamente 100 encuentros con la camiseta manya, y siguiendo por Brayan Cortés, quien, si bien había sido figura en los últimos dos compromisos contra Racing y Plaza Colonia salvando pelotas de gol, en Belvedere cometió un blooper que le costó el transitorio empate 1-1 tras perder una pelota de manera insólita”.

Ahora Cortés tendrá una opción para redimirse en la próxima fecha de la liga uruguaya. Pañerol debe recibir este 21 de septiembre, desde las 18.30 horas, a Juventud por la octava fecha del Clausura.

FútbolPeñarolBrayan CortésDiego Aguirre

