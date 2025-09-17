SUSCRÍBETE
El Deportivo

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó de la captura de Federico Argüello, quien está imputado por lesiones graves.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Detienen a hincha de Independiente que agredió a hinchas de la U. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

El 20 de agosto se produjo una acción que golpeó al fútbol sudamericano. Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron en el estadio Libertadores de América en el marco de la disputa del duelo de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aquellos incidentes dejaron horrorosas imágenes y ahora, casi un mes después, la justicia argentina dio con el paradero de uno de los barristas del Rojo involucrados.

Se trata de Federico Argüello quien fue detenido durante la tarde de este martes cuando intentaba ingresar al estadio de Berazategui para ver un partido por el torneo de Primera C.

Según destaca la prensa argentina, esto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad después de instalar dispositivos para chequear la identidad de quienes ingresaban, pues ambos organismos sabían que Argüello también era simpatizante del club naranja.

Foto: Infobae. pc

El barrista es miembro de la facción llamada Los Dueños de Avellaneda y se le imputan cargos por lesiones graves, con el agravante de ser cometidas en espectáculos deportivos, por lo que arriesga penas de prisión efectivas.

La imagen que le permitió a las autoridades poder identificarlo fue una fotografía en la que se le ve en la parte alta de la tribuna Sur del Libertadores de América, después de golpear a un hincha de la U que intentaba salir de la zona ya ensangrentado.

En otra de las imágenes que la Aprevide aportó a la causa judicial, Argüello aparece junto a otro barrista agrediendo también a otro simpatizante azul que también termina ensangrentado y con diferentes traumatismos en el cuerpo.

Foto: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

La queja del plantel de Independiente

Después de que la Conmebol le diera la clasificación a Universidad de Chile a los cuartos de final, el plantel de Independiente compartió un comunicado mostrando su rechazo a la medida.

“Estamos hoy reunidos como equipo atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, comenzó diciendo el capitán.

Además, al igual como lo hizo el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, volvieron a recalcar el mal comportamiento de los hinchas chilenos: “Injusticia es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”.

