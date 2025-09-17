SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

El tenista nacional, 112° del ranking ATP, debió batallar con todo para poder derrotar en tres sets al sudafricano Lloyd Harris (258°).

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @tabilo97 / Instagram.

Alejandro Tabilo, 112° de la clasificación mundial, consiguió la madrugada de este miércoles acceder al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, China, después de superar por tres sets de 7-6(4), 6(2)-7 y 7-6(2) al sudafricano Lloyd Harris (258°) en una dramática definición.

El primer set fue el más parejo de todos. Con el chileno partiendo al servicio, el duelo estuvo bastante equilibrado y con ambos tenistas seguros con su servicio, tanto así que no se registraron puntos de quiebre.

En el tie break, Tabilo pudo asegurar el parcial por 7-6(4) después de que su rival sufriera dos mini quiebres consecutivos.

La segunda manga pareció arrancar de una manera más simple para Tabilo, pues consiguió quebrarle el servicio al sudafricano en el primer juego. La ventaja la sostuvo al punto de que en el noveno juego tuvo la posibilidad de llevarse el partido.

La raqueta nacional alcanzó a tener cuatro puntos para cerrar el set y el compromiso, pero Harris se las arregló para aguantar la presión y terminó salvando su servicio.

Y es más. En el game siguiente aprovechó el envión anímico para recuperar el quiebre inicial para poner el 5-5 en el marcador y con ello lograr extender todo hasta el tie break donde esta vez el africano fue más preciso y acabó cerrando la segunda manga por 7-6(2).

Ya en el tercer set, el chileno recién pudo atacar en el sexto juego, consiguiendo un punto de quiebre que a fin de cuentas fue salvado por Harris.

Más adelante, en el 12° game, Tabilo tuvo una nueva chance para quebrar y llevarse el partido. En dicho momento tuvo dos puntos de partido a su favor, pero no los pudo asegurar, por lo que otra vez el tie brak apareció en el horizonte de los tenistas.

Así, con dos mini quiebres a favor, Alejandro Tabilo consiguió cerrar al fin el set y el partido al imponerse por 7-6(2) en la última manga.

Ahora, por la primera ronda del cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, el chileno deberá enfrentar al australiano Jordan Thompson (78°), siendo este el segundo cruce que registrarán.

El único antecedente de un choque entre ambos tenistas se remonta a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells de 2023, cuando Jano se impuso por 6-3 y 7-6(6).

Sigue al alza en el ranking

La entrega del ranking ATP entregó esta semana buenas noticias para los tenistas chilenos. En ese sentido, el que mejor provecho le sacó a estos días fue Alejandro Tabilo, quien se borró de la Copa Davis frente a Luxemburgo para jugar un challenger en China, apostando a recuperar su mejor forma.

Y si bien, el zurdo perdió en la final en el Challenger de Cantón ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, su expedición asiática le reportó un importante ascenso en la clasificación mundial, pues pasó del puesto 125° al 112°, recuperando, de paso, el número dos de Chile, que estaba en manos de Christian Garin.

Más sobre:TenisAlejandro TabiloATP de ChengdúATP 250

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Juzgado de Antofagasta reagenda audiencia para discutir competencia en caso ProCultura por solicitud de Orrego

Paula Daza apunta a la DC tras impugnación a candidatura de Rincón: “No le perdonan su rol en el Rechazo”

Lo más leído

1.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

2.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

5.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial
Chile

“Tres principios básicos”: gobierno define parámetros para declaraciones sobre campaña presidencial tras inicio oficial

Juzgado de Antofagasta reagenda audiencia para discutir competencia en caso ProCultura por solicitud de Orrego

Paula Daza apunta a la DC tras impugnación a candidatura de Rincón: “No le perdonan su rol en el Rechazo”

Comisión Europea pide reactivar aranceles y suspender fondos a Israel por la situación en Gaza
Negocios

Comisión Europea pide reactivar aranceles y suspender fondos a Israel por la situación en Gaza

Bolsas mundiales avanzan con tendencias mixtas a la espera de qué dirá la Fed sobre la tasa de interés

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja
Tendencias

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Cómo Rusia ha mejorado la tecnología de los drones que utiliza para su invasión a gran escala en Ucrania

La parábola de Huawei y el camino de la independencia

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición
El Deportivo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

Futbolero y a un día de cumplir 26: quién era Matteo Franzoso, el esquiador italiano de elite que falleció en La Parva

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile
Cultura y entretención

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología
Mundo

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Arrestan a cuatro personas en Reino Unido por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada