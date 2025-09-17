Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Alejandro Tabilo, 112° de la clasificación mundial, consiguió la madrugada de este miércoles acceder al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, China, después de superar por tres sets de 7-6(4), 6(2)-7 y 7-6(2) al sudafricano Lloyd Harris (258°) en una dramática definición.

El primer set fue el más parejo de todos. Con el chileno partiendo al servicio, el duelo estuvo bastante equilibrado y con ambos tenistas seguros con su servicio, tanto así que no se registraron puntos de quiebre.

En el tie break, Tabilo pudo asegurar el parcial por 7-6(4) después de que su rival sufriera dos mini quiebres consecutivos.

La segunda manga pareció arrancar de una manera más simple para Tabilo, pues consiguió quebrarle el servicio al sudafricano en el primer juego. La ventaja la sostuvo al punto de que en el noveno juego tuvo la posibilidad de llevarse el partido.

La raqueta nacional alcanzó a tener cuatro puntos para cerrar el set y el compromiso, pero Harris se las arregló para aguantar la presión y terminó salvando su servicio.

Y es más. En el game siguiente aprovechó el envión anímico para recuperar el quiebre inicial para poner el 5-5 en el marcador y con ello lograr extender todo hasta el tie break donde esta vez el africano fue más preciso y acabó cerrando la segunda manga por 7-6(2).

Ya en el tercer set, el chileno recién pudo atacar en el sexto juego, consiguiendo un punto de quiebre que a fin de cuentas fue salvado por Harris.

Más adelante, en el 12° game, Tabilo tuvo una nueva chance para quebrar y llevarse el partido. En dicho momento tuvo dos puntos de partido a su favor, pero no los pudo asegurar, por lo que otra vez el tie brak apareció en el horizonte de los tenistas.

Así, con dos mini quiebres a favor, Alejandro Tabilo consiguió cerrar al fin el set y el partido al imponerse por 7-6(2) en la última manga.

Ahora, por la primera ronda del cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, el chileno deberá enfrentar al australiano Jordan Thompson (78°), siendo este el segundo cruce que registrarán.

El único antecedente de un choque entre ambos tenistas se remonta a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells de 2023, cuando Jano se impuso por 6-3 y 7-6(6).

Sigue al alza en el ranking

La entrega del ranking ATP entregó esta semana buenas noticias para los tenistas chilenos. En ese sentido, el que mejor provecho le sacó a estos días fue Alejandro Tabilo, quien se borró de la Copa Davis frente a Luxemburgo para jugar un challenger en China, apostando a recuperar su mejor forma.

Y si bien, el zurdo perdió en la final en el Challenger de Cantón ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, su expedición asiática le reportó un importante ascenso en la clasificación mundial, pues pasó del puesto 125° al 112°, recuperando, de paso, el número dos de Chile, que estaba en manos de Christian Garin.