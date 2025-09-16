SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

El guardameta se subió al escenario y se fotografió con el Mandatario.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric y su encuentro posterior.

Coquimbo Unido atraviesa un presente soñado. El cuadro aurinegro se ha consolidado en lo más alto de la Liga de Primera con una campaña que lo ilusiona con alcanzar la primera estrella de su historia. El entusiasmo no solo se siente en el Francisco Sánchez Rumoroso, sino que también se trasladó hasta la inauguración de la Fiesta de la Pampilla, evento que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric.

Durante su intervención, el Mandatario —reconocido hincha de Universidad Católica— sorprendió al dedicar unas palabras al gran momento de los Piratas y, en especial, al portero Diego Sánchez. “Mis respetos al Chino González, a Waterman, qué tremendo goleador. Lo que está haciendo Zavala, increíble el Mono Sánchez. Me caía mal, pero impresionante cómo está jugando”, dijo, provocando la reacción del público y del propio arquero, quien se encontraba entre los asistentes.

En medio de las risas, Boric corrigió de inmediato su comentario y agregó: “Aguante, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no solo en este torneo”. Luego, el guardameta se subió al escenario y se fotografió con el Presidente, inmortalizando el momento con la imagen en Instagram.

La respuesta del guardameta no tardó en llegar. A través de redes sociales, Sánchez agradeció tanto a la Municipalidad de Coquimbo como al propio Presidente. “Muchas gracias, en especial al alcalde Ali Manouchehri por hacerme parte de la inauguración de la Fiesta más grande de Chile. Solo desear que sean unas fiestas llenas de amor y alegrías para los miles de asistentes durante toda la celebración”, escribió.

El arquero también recogió con humor la mención del jefe de Estado: “Gracias al Presidente Gabriel Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal”, acompañando su mensaje con un emojis y risas.

Finalmente, el referente de Coquimbo Unido subrayó el espíritu transversal de la celebración: “Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas”.

El Mono disfruta así no solo del gran momento deportivo que vive junto a los aurinegros, con 11 victorias consecutivas y un sólido liderato en el torneo, sino también del reconocimiento que traspasa la cancha y llega incluso hasta La Moneda.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalGabriel BoricDiego SánchezCoquimbo UnidoFiesta de La Pampilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dejan en prisión preventiva a profesor por abuso sexual de estudiante al interior de colegio en Iquique

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre

Siguen los reproches por Rincón: Demócratas afirma que impugnación a candidatura es una pasada de “cuenta” por apoyar el Rechazo

Comisión de Relaciones Exteriores debate solicitud a Boric para que hablara “por Chile y no por sí mismo” en la ONU

Ministra de industria canadiense se reunirá con los CEO de Anglo American y Teck para resolver dudas sobre fusión

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dejan en prisión preventiva a profesor por abuso sexual de estudiante al interior de colegio en Iquique
Chile

Dejan en prisión preventiva a profesor por abuso sexual de estudiante al interior de colegio en Iquique

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Siguen los reproches por Rincón: Demócratas afirma que impugnación a candidatura es una pasada de “cuenta” por apoyar el Rechazo

Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre
Negocios

Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre

Ministra de industria canadiense se reunirá con los CEO de Anglo American y Teck para resolver dudas sobre fusión

La idea de Trump de eliminar los informes trimestrales de empresas cobra fuerza en Estados Unidos

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions
El Deportivo

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk
Cultura y entretención

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro
Mundo

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

EE.UU. elimina a Colombia de la lista de aliados que combaten el narcotráfico y desata tormenta política

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse