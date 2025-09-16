Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

Coquimbo Unido atraviesa un presente soñado. El cuadro aurinegro se ha consolidado en lo más alto de la Liga de Primera con una campaña que lo ilusiona con alcanzar la primera estrella de su historia. El entusiasmo no solo se siente en el Francisco Sánchez Rumoroso, sino que también se trasladó hasta la inauguración de la Fiesta de la Pampilla, evento que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric.

Durante su intervención, el Mandatario —reconocido hincha de Universidad Católica— sorprendió al dedicar unas palabras al gran momento de los Piratas y, en especial, al portero Diego Sánchez. “Mis respetos al Chino González, a Waterman, qué tremendo goleador. Lo que está haciendo Zavala, increíble el Mono Sánchez. Me caía mal, pero impresionante cómo está jugando”, dijo, provocando la reacción del público y del propio arquero, quien se encontraba entre los asistentes.

En medio de las risas, Boric corrigió de inmediato su comentario y agregó: “Aguante, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no solo en este torneo”. Luego, el guardameta se subió al escenario y se fotografió con el Presidente, inmortalizando el momento con la imagen en Instagram.

La respuesta del guardameta no tardó en llegar. A través de redes sociales, Sánchez agradeció tanto a la Municipalidad de Coquimbo como al propio Presidente. “Muchas gracias, en especial al alcalde Ali Manouchehri por hacerme parte de la inauguración de la Fiesta más grande de Chile. Solo desear que sean unas fiestas llenas de amor y alegrías para los miles de asistentes durante toda la celebración”, escribió.

El arquero también recogió con humor la mención del jefe de Estado: “Gracias al Presidente Gabriel Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal”, acompañando su mensaje con un emojis y risas.

Finalmente, el referente de Coquimbo Unido subrayó el espíritu transversal de la celebración: “Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas”.

El Mono disfruta así no solo del gran momento deportivo que vive junto a los aurinegros, con 11 victorias consecutivas y un sólido liderato en el torneo, sino también del reconocimiento que traspasa la cancha y llega incluso hasta La Moneda.