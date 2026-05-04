Una genialidad de Alexis Sánchez le da el triunfo a Sevilla y un poco más de aire en su lucha por no descender

Sevilla y Alexis Sánchez vivieron una jornada reivindicatoria, una que más que un deseo era necesidad. Los andaluces ganaron por la cuenta mínima a la Real Sociedad con gol del chileno, el cuarto de la temporada y uno de los más importantes, que permite a su equipo salir de la zona de descenso, al menos por otra fecha. Gabriel Suazo fue titular y levantóm su nivel.

Pero no se puede cuestionar el cambio de actitud del cuadro andaluza. Desde el inicio complicó a los vascos con una presión muy alta, situación que permitió a los locales jugar la mayor parte del duelo en campo contrario.

En ese contexto, el elenco de los chilenos no demoró en arrimarse al arco visitante. Precisamente fue Suazo quien envió el primer mensaje, tomó un remate directo tras un tiro de esquina, mas no pudo darle dirección en inmejorable posición.

Fue el anuncio de lo que ocurrió durante la primera etapa. Los sureños apretaban la salida donostiarra e intentaban inquietar con disparos francos, más que con juego asociado.

En la media hora de partido, los andaluces habían penetrado hasta en tres ocasiones más. La más clara en los pies de Vargas, quien probó desde lejos para permitir la segura reacción del golero Remiro.

Poco antes del descanso, el equipo de Luis García Plaza aumentó la intensidad y volvió a quedar cerca del gol. A los 43’, el remate desviado de Lucien Agoumé dio en el taco de Neal Maupay que estuvo cerca de abrir la cuenta. En la siguiente, el remate de Chedira Ejuke se fue por sobre el arco, cuando su compañero Alexis Sánchez ya hacía trabajo competitivo para ingresar.

Otra vez al gol

El comienzo del tiempo complementario trajo la novedad del ingreso del tocopillano. Sin embargo, cuando se jugaban los 47 minutos, la Real Sociedad estuvo próxima a la apertura del marcador, después de que Oskarsson desbordara por la izquierda y Mikel Oyarzabal no llegara por centímetros.

Pero Alexis Sánchez tenía las soluciones para su atribulado equipo. A los 50 minutos, José Carmona encontró bien ubicado a Maupay en el punto penal, el franco-argentino dejó solo en área chica al Niño Maravilla, quien le pegó con el alma para el 1-0 de los andaluces.

La ventaja parcial no hizo más que confirmar el partido que hacía el elenco nervionense. Y fue por más. Poco antes de la hora de partido, el cabezazo del zaguero Kike Salas bien pudo aumentar las cifras.

Aunque más clara fue la aproximación protagonizada, otra vez, por el goleador histórico de la Roja. A los 70’, el exjugador de Udinese dejó solo a Rubén Vargas frente a la portería, pero la definición del suizo de fue lejos sobre el arco.

Cuando restaban una docena de minutos para el epílogo, se instaló la polémica en el Sánchez Pizjuán. El volante francés Agoumé encontró adelantada a la zaga de los vascos y anotó el 2-0. Pese a ello, el árbitro Juan Martínez Munuera anuló la conquista por posición indebida.

En los instantes finales, el visitante intentó cambiar su suerte, pero la escuadra de los chilenos apretó los dientes para sumar su segunda victoria en 9 partidos. Suficiente para quedar un punto sobre Deportivo Alavés.