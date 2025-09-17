¿Posible rival de la U? Lanús vence a Fluminense en el final y da el primer golpe en la ida de cuartos de la Sudamericana

Lanús de Argentina logró un triunfo agónico en la Copa Sudamericana. El cuadro granate ya firmaba el empate sin goles en casa, cuando logró romper la paridad ante Fluminense con un solitario gol en la ida de los cuartos de final.

Los transandinos tuvieron un comienzo lleno de vértigo, pero después de esos 20 minutos de mucho ritmo, el elenco Tricolor de Río de Janeiro consiguió mantener a raya el ímpetu de los locales.

En la segunda parte, la escuadra del sur de Buenos Aires intentó tomar la iniciativa nuevamente, pero el orden defensivo de los cariocas parecía que sacaba la tarea adelante. En el último minuto del duelo, una gran jugada de Agustín Cardozo terminó en la conquista de Marcelino Moreno que permitió el triunfo 1-0 de los dirigidos de Mauricio Pellegrino, exentrenador de la U.

“Nos vamos con buenas sensaciones, hicimos un buen trabajo, pero la serie está abierta y tenemos que cerrar allá. El partido se estaba complicando, pero pudimos sacar el triunfo en el final”, dijo Eduardo Salvio tras el pitazo final.

La revancha se disputará el próximo martes 23 de septiembre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

LEE TAMBIÉN