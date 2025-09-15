SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Vuelve a sonreír: Alejandro Tabilo consigue un notable ascenso en el ranking ATP tras su final en China

El zurdo aprovechó su buen desempeño en el Challenger de Cantón para sumar valiosas unidades en la clasificación.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Alejandro Tabilo recupera posiciones en el ranking. Simon Bruty/USTA

La entrega del ranking ATP entregó esta semana buenas noticias para los tenistas chilenos. En ese sentido, el que mejor provecho le sacó a estos días fue Alejandro Tabilo, quien se borró de la Copa Davis frente a Luxemburgo para jugar un challenger en China, apostando a recuperar su mejor forma.

Y si bien, el zurdo perdió en la final en el Challenger de Cantón ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, su expedición asiática le reportó un importante ascenso en la clasificación mundial, pues pasó del puesto 125 al 112, recuperando, de paso, el número dos de Chile, que estaba en manos de Christian Garin, quien bajó dos lugares en la clasificación y hoy se ubica 126º.

Por otro lado, Nicolás Jarry subió una casilla y apareció 101º, conservan su estatus de mejor raqueta del país. Eso sí, esta semana no participará en ningún torneo, por lo que no podrá regresar al top 100 en la próxima entrega.

Por su parte, Tomás Barrios subió un puesto y es 133º. Mientras que Matías Soto cayó cuatro lugares y asoma en el puesto 287.

Luego la brecha en los tenistas nacionales se estira hasta más allá del casillero 800. Así, Daniel Núñez es 804º (-4), Benjamín Torrealba es 920º (-1), Nicolás Villalón es 946º (-4) y Diego Fernández es 1.009º (+18).

Soto, el mejor en dobles

En la clasificación de dobles, Matías Soto sigue siendo el mejor exponente nacional, ubicándose en el puesto 120 del escalafón, sin variación con respecto a la semana anterior.

Quien lo sigue es Alejandro Tabilo, 171º (-2). Luego viene Tomás Barrios, que ocupa la casilla 317º (-7), y Nicolás Jarry, quien se ubica 351º (-2).

Más sobre:TenisRanking ATPNicolás JarryAlejandro TabiloChristian GarinTomás BarriosMatías Soto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue
Chile

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre
Negocios

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo
El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Más de 300 deportistas disputan el vibrante Avalanche Day en El Colorado

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena
Cultura y entretención

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica
Mundo

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté