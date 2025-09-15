Vuelve a sonreír: Alejandro Tabilo consigue un notable ascenso en el ranking ATP tras su final en China

La entrega del ranking ATP entregó esta semana buenas noticias para los tenistas chilenos. En ese sentido, el que mejor provecho le sacó a estos días fue Alejandro Tabilo, quien se borró de la Copa Davis frente a Luxemburgo para jugar un challenger en China, apostando a recuperar su mejor forma.

Y si bien, el zurdo perdió en la final en el Challenger de Cantón ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, su expedición asiática le reportó un importante ascenso en la clasificación mundial, pues pasó del puesto 125 al 112, recuperando, de paso, el número dos de Chile, que estaba en manos de Christian Garin, quien bajó dos lugares en la clasificación y hoy se ubica 126º.

Por otro lado, Nicolás Jarry subió una casilla y apareció 101º, conservan su estatus de mejor raqueta del país. Eso sí, esta semana no participará en ningún torneo, por lo que no podrá regresar al top 100 en la próxima entrega.

Por su parte, Tomás Barrios subió un puesto y es 133º. Mientras que Matías Soto cayó cuatro lugares y asoma en el puesto 287.

Luego la brecha en los tenistas nacionales se estira hasta más allá del casillero 800. Así, Daniel Núñez es 804º (-4), Benjamín Torrealba es 920º (-1), Nicolás Villalón es 946º (-4) y Diego Fernández es 1.009º (+18).

Soto, el mejor en dobles

En la clasificación de dobles, Matías Soto sigue siendo el mejor exponente nacional, ubicándose en el puesto 120 del escalafón, sin variación con respecto a la semana anterior.

Quien lo sigue es Alejandro Tabilo, 171º (-2). Luego viene Tomás Barrios, que ocupa la casilla 317º (-7), y Nicolás Jarry, quien se ubica 351º (-2).