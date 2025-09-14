Alejandro Tabilo cae ante Juan Manuel Cerúndolo y se queda sin el título del Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) no consiguió coronar una destacada semana en China. El nacional no pudo en la final del Challenger de Guangzhou y cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°), por parciales de 6-2 y 6-3.

El chileno, que privilegió su calendario y se bajó de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, perdió en sets corridos ante el transandino, en una hora y 20 minutos de juego.

Tabilo no tuvo su mejor jornada. Nunca pudo asentarse en la pista dura ni desplegar su mejor juego ante un agresivo Cerúndolo. Tampoco estuvo firme en los momentos decisivos. Por ejemplo, no aprovechó ninguna de las tres opciones que tuvo para quebrar.

El argentino, en tanto, consiguió cuatro breaks a lo largo del partido, obteniendo una cómoda victoria para conseguir su primer título de su carrera en esta superficie.

Tabilo se quedó a las puertas de su primer título de la temporada. El nacido en Toronto se consagró por última vez en el ATP de Mallorca, en junio de 2024.

No obstante, pese a la derrota y no concretar la obtención del torneo, el zurdo abrochó un importante ascenso en el ranking ATP. Tras una positiva semana en China, el nacional sumó 50 puntos. Este lunes amanecerá como el 112° del listado mundial.

Su próximo desafío será la qualy del ATP 250 de Chengdú. El certamen chino se desarrollará a partir de este miércoles 17 de septiembre.