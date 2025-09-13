Va por un nuevo título: Alejandro Tabilo se inscribe en la final del Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP)se inscribió este sábado en la final del Challenger de Guangzhou, China. El tenista nacional se benefició del retiro obligado de su rival, el británico Christopher O’Connell, quien no pudo continuar debido a una lesión.

El partido arrancó con el europeo mostrando las credenciales que le permitieron ser el primer sembrado de la competencia. En el primer juego consiguió un punto de quiebre que pudo ser bien defendido por la raqueta chilena. Ya cuando una vez terminado el tercer game, tras 24 minutos de competencia, O’Connell debió abandonar el encuentro debido a dolencias físicas.

Gracias a esto, Jano se instaló en su undécima final de Challenger y buscará sumar su sexto título en esta categoría.

Su rival en la definición por el título también quedó definido. Se trata del argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°), quien le ganó al británico Nilly Harris (136°) por 6-2, 2-6 y 6-4.

El último antecedente entre ambos tenistas se remonta al ATP 250 de Córdoba disputado en 2022. En aquella ocasión fue el chileno quien se impuso en la primera ronda por un claro 6-4 y 6-1. En aquella competencia Tabilo alcanzó la final, cayendo contra Albert Ramos Viñolas en tres sets.

Fuera de la Copa Davis

Cabe mencionar que Tabilo no estará presente en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo que se desarrollará este 13 y 14 de septiembre. En ese sentido, después de que la Federación de Tenis de Chile diera a conocer la nómina de jugadores, el zurdo expresó a través de sus redes sociales las razones de su ausencia.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, señaló.

En la oportunidad también tuvo palabras para quienes cuestionaron su decisión. “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, añadió.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, cerró.