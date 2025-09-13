España se rinde ante Alexis Sánchez. Al Niño Maravilla le basta un destello de calidad para generar la acción que permitió que el Sevilla, la escuadra en la que debutó este viernes, rescatara un empate frente al Elche.

A cinco minutos del final, un tacazo suyo permitió que Peque marcara el 2-2 con un derechazo. En la media hora que alcanzó a estar en el campo de juego, procuró, además, participar del juego y generar acciones ofensivas. También sumó elogios por esa faceta.

“Nunca intenten retirar a un mago antes de tiempo”: España se rinde ante la lujosa asistencia de Alexis Sánchez

El destello de clase del tocopillano sacó aplausos. DAZN España aludió a los escépticos por la incorporación del chileno. “Nunca intenten retirar a un mago antes de tiempo. El tacón de Alexis Sánchez para asistir es arte”, resaltó.

No fue la única mención. “Taconazo de distinción”, resume, por ejemplo, Diario de Sevilla, para referirse a la resolución del chileno en un momento álgido del juego. En la evaluación también hay una categórica consideración general a su actuación: “El único que creó fútbol en los últimos metros”.

Marca tampoco escatimó en elogios para la jugada. “Asistencia perfecta del chileno para que Peque empatase el partido", consignó.

Nunca intenten retirar a un MAGO antes de tiempo 🪄



El tacón de Alexis Sánchez para asistir es ARTE 🖼️

La definición de Peque a la escuadra para darle un punto a su @SevillaFC es de SER MUY BUENO 🎩#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/TOt6xFfXcT — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2025

A su turno, Estadio Deportivo resaltó el esfuerzo del chileno y, por cierto, también se refirió a su acción más decisiva. “Mostró mucho compromiso dando la cara en todo momento. Un taconazo suyo propició el empate a dos”, destacó.

Mientras, el sitio oficial del Sevilla sintetizó el final del partido sin dejar pasar la inspiración del goleador histórico de la Roja. “Acusó el golpe el equipo sevillista, que aún así siguió insistiendo y acabó encontrando el premio en una acción de mucha calidad de Alexis, que la dejó de tacón para el disparo de Peque imposible para Dituro“, detalló.

“Exquisita asistencia de taco”

No solo los medios españoles reaccionaron ante la acción. La revista digital mexicana Invictos también aludió al acierto. “Hoy debutó Alexis Sánchez en el Sevilla ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues la leyenda de Chile puso una exquisita asistencia de taco para que su equipo rescatara el empate ante el Elche. El máximo goleador histórico de la Roja no necesitó ni 30 minutos en la cancha para poner su primer pase de gol con el club del Ramón Sánchez Pizjuán. Hablemos de impacto inmediato″, resaltó.