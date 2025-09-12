SUSCRÍBETE
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

El Niño Maravilla ingresó en el complemento y tuvo participación directa en el empate del cuadro andaluz.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla.

Alexis Sánchez tuvo un destacado debut en el Sevilla. El Niño Maravilla entró en el complemento, junto a Gabriel Suazo, en el duelo ante Elche. El equipo de Matías Almeyda tenía una jornada complicada.

Hasta el minuto 85, era la escuadra donde milita Matías Dituro la que ganaba por 2-1 en el Sánchez Pizjuán. En ese instante, el formado en Cobreloa resolvió rápidamente en el área cuando recibió y habilitó con un taco a Gerard Fernández. El volante, que había ingresado poco tiempo antes, batió al excapitán de la UC con un tiro al ángulo. Quien dio el pase a Sánchez en el comienzo de la jugada fue Suazo.

En la antesala del choque, el goleador histórico de la Roja había dado luces de que llegaba en buena forma a España. “Me siento bien y me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, dijo.

Su técnico también lo elogió. “No he entrenado a Alexis antes, pero desde que está aquí es un jugador que quiere ganar. Si aporta toda su experiencia y todo su recorrido dará un granito de arena. Me gusta su humildad”, comentaba.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAlexis SánchezLaLigaSevilla

