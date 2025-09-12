SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española

El cuadro andaluz busca mejorar su posición en la tabla ante una escuadra que pretende meterse en zona de copas. Sigue aquí el relato del encuentro.

Foto: @SevillaFC / X.

Minuto a Minuto

Sevilla 0-0 Elche


22′. ¿Para qué te traje? Mir quedó solo frente al arco de Sevilla y le pegó con la planta del pie. Se lo perdió Elche.

15′. Partido trabado. Hay muchas faltas en el centro del campo y eso impide las llegadas.

11′. Primera aproximación de Elche. Pero la jugada termina con falta en el ataque.

7′. Es más Sevilla. Tiene el dominio del balón, pero no apura al portero Dituro.

3′. Partido detenido. Un hincha en la tribuna se siente mal y el juego se detiene para que los médicos lo atiendan.

Comenzó el partido. Sevilla y Elche ya juegan por la cuarta fecha de LaLiga.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo deberán esperar su chance desde la banca.

El 11 de los locales.

Formación de la visita.

Así llegó el Sevilla.

El particular saludo entre Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, cuando el lateral retornó tras las Eliminatorias.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Portada del dia

