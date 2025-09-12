Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera.

Coquimbo Unido y Ñublense le dan el vamos a la vigesimotercera jornada de la Liga de Primera.

Los piratas son los líderes del Campeonato Nacional y esperan estirar su ventaja. El cuadro chillanejo marcha en la décima posición.

A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Ñublense

El partido de Coquimbo Unido vs. Ñublense es este viernes 13 de septiembre, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense

El partido de Coquimbo Unido vs. Ñublense se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de HBO Max.