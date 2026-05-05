El férreo respaldo de García Ruminot a Alvarado como coordinador político del Ejecutivo: “Es un gran apoyador de nuestra tarea”

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), entregó un férreo respaldo a la labor del titular de Interior, Claudio Alvarado (UDI).

Esto, luego del flanco que se abrió para La Moneda por la disputa por la coordinación política del Ejecutivo y el rol del Segundo Piso, encabezado por el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

El asunto, en todo caso, quedó zanjado este lunes en el comité político ampliado, donde Alvarado reforzó su posición como primus inter pares ante los partidos del oficialismo. Puesto, además, que legalmente esa atribución es de Interior, sobre todo luego de la separación con el Ministerio de Seguridad.

Previo a su participación este martes en la conferencia “La Otra Mirada a la Geopolítica”, que contó con la asistencia de la senadora argentina Patricia Bullrich, García Ruminot dio cuenta de esa definición.

“Los roles quedaron muy definidos, porque, además, así lo mandata la ley. El jefe político, el coordinador de todas las políticas públicas, el coordinador de todos nosotros en el gabinete es el ministro del interior”, dijo.

El titular de la Segpres apuntó a la manera en que Alvarado ha asumido esa tarea y cómo es visto por los demás ministros.

“Así lo hemos entendido siempre, así lo hemos respetado siempre, y sentimos en el ministro Claudio Alvarado no solo un gran coordinador, sino que también un gran apoyador de nuestra tarea. Frente a las dudas, frente a cualquier dificultad que tenemos rápidamente nos comunicamos con él y él nos ayuda a resolverlo, así ha sido durante todo este tiempo y va a continuar siendo así”, destacó.

Y luego agregó: “Por lo menos para mí nunca ha estado en duda. Yo siempre he dicho que obviamente nuestro primer jefe es el Presidente de la República (José Antonio Kast), pero la coordinación política, la coordinación del gabinete corresponde al ministro del interior, Claudio Alvarado”.

Sobre el ánimo en el comité político, el secretario de Estado señaló que “más que tenso, fue muy franco, porque todos finalmente muestran el buen ánimo, la buena disposición, el compromiso que tenemos con el país y por supuesto el compromiso que tenemos con el Presidente José Antonio Kast”.

“Se plantean las cosas con mucha franqueza, pero al mismo tiempo con el ánimo de superar cualquier dificultad”, cerró.