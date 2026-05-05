BTG Pactual pone a la venta centro logístico tasado en casi US$70 millones

El fondo FI Renta Comercial de BTG Pactual puso a la venta uno de los principales centros logísticos en Quilicura. Se trata de una propiedad, denominada como Cargo Park, de 77.385 metros cuadrados, con acceso directo a la Ruta 5 Norte, que cuenta con bodegas, oficinas y, potencialmente, área comercial.

El recinto esta valorizado, según los Estados Financieros de BTG Pactual a diciembre del 2025, en cerca de 1.600.000 UF, lo que equivale a aproximadamente US$70 millones. La decisión de venta responde a un proceso de desinversión ordenado del fondo y el proceso está en manos de la compañía de asesoramiento inmobiliario CBRE.

El centro, ubicado en Presidente Eduardo Frei Montalva 9950, cuenta con 77.300 m² de bodegas y presenta un alto nivel de ocupación. Actualmente alberga a 26 empresas —entre ellas Schneider, Repuestos Center, Loginsa, Itsanet y Honda—, que en conjunto representan cerca del 50% de la superficie total. Adicionalmente, dispone de un área de restaurante que podría destinarse a strip center.

El parque logístico se encuentra en el sector Buenaventura, una de las áreas industriales con mayor consolidación de la Región Metropolitana, con rentas que oscilan entre 0,16 y 0,22 UF/m², reflejando la alta demanda y escasa disponibilidad en la zona.

“La operación se enmarca en un contexto de creciente interés por activos logísticos en Chile, impulsado por la expansión del comercio electrónico y la necesidad de cadenas de suministro eficientes. El sector Buenaventura actualmente cuenta con 11 centros de bodegaje que suman casi 600 mil metros cuadrados, pero con una oferta disponible muy limitada”, destaca CBRE.

El centro logístico anteriormente pertenecía a la compañía de logística aeroportuaria y de remolques del Grupo Luksic, SAAM, que tenía el 50% de la propiedad. El resto resto era de Anatole Investment, Albert Fried Jr, DM Motors do Brasil, e Inversiones Oro Negro Limitada.

En el 2013 el centro lo adquirió BTG. Entonces se informó que SAAM vendió su participación por US$12 millones.