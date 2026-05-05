PDI detiene a quinto involucrado en secuestro de empresario de San Miguel

En medio de la serie de diligencias que ha desarrollado la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, para esclarecer el secuestro de Jorge Vera, el trabajador ferretero de San Miguel que permaneció 180 horas en cautiverio, se logró la detención de un quinto involucrado.

Como pudo conocer La Tercera, se trata de un ciudadano de nacionalidad chilena que, de acuerdo con las pericias desarrolladas, habría tenido participación directa en las acciones para retener al adulto mayor de 84 años.

La detención, ejecutada por efectivos de la BIPE-Antisecuestros de la PDI hace algunos días, se concretó en la Región Metropolitana.

Previo a ello, cabe hacer presente, otros cuatro imputados ya habían sido formalizado por estos hechos y quedaron en prisión preventiva.

Vera, como se ha informado, fue secuestrado la tarde del 21 de abril a eso de las 18 horas, mientras transitaba en su vehículo particular por la comuna de San Miguel.

Los implicados en el plagio lo interceptaron y llevaron a diferentes lugares donde lo mantuvieron retenido. En el intertanto, mantuvieron llamadas con sus familiares, solicitando una altísima suma de dinero a cambio de liberarlo.

Tras extensas jornadas de negociación, los captores lo liberaron durante la madrugada del miércoles 29, en el sector Quilapilun en la comuna de Colina, en las cercanías de un automóvil que fue quemado por los imputados.

Pese a la presión que aplicaron sobre él, no presentaba lesiones ni heridas evidentes.