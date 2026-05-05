Con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka a la cabeza: las estrellas del tenis se rebelan por los premios de Roland Garros

Jannik Sinner es uno de los firmantes de la carta que critica los premios de Roland Garros.

Una veintena de tenistas, encabezada por Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, expresó su malestar por los premios de la presente edición de Roland Garros. El grupo de jugadores extiende su molestia con los grand slams, pues consideran que lo que entregan es bastante menor a las ganancias que obtienen año a año.

En el caso del certamen parisino, las autoridades incrementaron su bolsa en 5,3 millones de euros, alcanzando un total de 61,7 millones. Es decir, un 9,5% en comparación a la edición anterior.

Los deportistas se mostraron disconformes con este aumento, pues aseguran que “la participación de los jugadores en los ingresos del torneo de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% previsto para 2026″.

“Roland Garros generó 395 millones de euros en ingresos en 2025, un aumento interanual del 14%, pero los premios solo aumentaron un 5,4%, lo que redujo la participación de los jugadores en los ingresos al 14,3%”, añade el grupo de tenistas.

El major comienza el 24 de mayo y los campeones en singles masculinos y femeninos recibirán 2,8 millones de euros cada uno, y los subcampeones 1,4 millones. Por su parte, los semifinalistas se embolsarán 750.000 euros y los eliminados en primera ronda, 87.000 euros. En el caso de los campeones de dobles masculinos y femeninos el premio es de 600.000 euros y en dobles mixtos, 122.000.

Los montos son insuficientes para los deportistas, quienes comparan su situación con la que viven otros exponentes de distintas disciplinas. “Mientras que otros deportes internacionales importantes están modernizando su gobernanza, alineando a las partes interesadas y generando valor a largo plazo, los Grand Slams siguen resistiéndose al cambio. La ausencia de consulta con los jugadores y la continua falta de inversión en su bienestar reflejan un sistema que no representa adecuadamente los intereses de quienes son fundamentales para el éxito de este deporte”, añaden en su comunicado.

Quiebres antiguos

El año pasado, los tenistas también acusaron a los organismos que rigen el tenis de fomentar un sistema “corrupto, ilegal y abusivo”. “Tras la fachada glamorosa que promueven los demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad”, escribió la PTPA, una organización fundada por Novak Djokovic hace seis años.

“Hemos agotado todas las opciones de reforma mediante el diálogo, y los órganos rectores no nos han dejado otra opción que exigir responsabilidades ante los tribunales. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados”, agregaron.