“Estuve a punto de soltarlo todo”: la confesión de Aryna Sabalenka tras alcanzar la gloria en el US Open

Aryna Sabalenka es la flamante bicampeona del US Open. La número uno del ranking WTA tuvo que batallar en la cancha Arthur Ashe para derrotar por parciales de 6-3 y 7-6 (3) a la estadounidense Amanda Anisimova (8°) y así poder festejar su primer triunfo en una final de Grand Slam durante la presente temporada.

La bielorrusa tuvo que recorrer un largo camino para alcanzar la gloria en un Major. A principio de año, por ejemplo, se le escapó la oportunidad de ser tricampeona del Australian Open tras perder frente a la norteamericana Madison Keys. En Roland Garros, en tanto, también se quedó a las puertas luego de caer en tres sets contra, la también estadounidense, Coco Gauff.

Aquellas derrotas, reconoce, fueron un punto de inflexión para afrontar esta nueva definición. "Después de Roland Garros, pensé: ‘Bueno, quizá sea hora de reflexionar sobre esas finales y quizás aprender algo’, porque no quería que se repitiera una y otra vez. Pensé que si llegaba a la final, significaba que iba a ganarla, y no esperaba que las jugadoras salieran a luchar. Pensé que todo me saldría bien, lo cual era una mentalidad completamente errónea. Al llegar a esta final, decidí controlar mis emociones“, dijo en conferencia de prensa con el título bajo el brazo.

Pese a que el desenlace en la Gran Manzana fue positivo, la europea aseguró que pasó por un proceso complicado a nivel de salud mental. “Hubo momentos en los que estuve a punto de soltarlo todo. Pero pensé: ‘Vamos, no puedes hacer eso. Tienes que mantenerte concentrada y seguir adelante, seguir intentándolo’. Todas esas duras lecciones hicieron que valiera la pena”, confesó, resumiendo su ajetreado año en los Grand Slam.

La consagración de Sabalenka, además de romper con la sequía en 2025, suscitó otro hecho histórico en Estados Unidos. Y es que la oriunda de Minsk se convirtió en la primera tenista en repetir la corona en un lapso de 10 años. La última había sido Serena Williams, quien, desde 2012 a 2014, ganó el trofeo tres veces en cadena.

Aryna Sabalenka celebrando uno de sus puntos ante Amanda Anisimova, en la final del US Open 2025.

Por este registro, la mejor raqueta del orbe festeja. “Creo que, debido a las finales de principios de temporada, esta se sintió diferente. Sentí que tuve que superar muchas cosas para conseguirla. Con el esfuerzo que hicimos, merecía un título de Grand Slam esta temporada”, aseguró. “Así que cuando caí, fue como una emoción profunda, porque significa mucho defender este título y mostrar un tenis tan bueno en la cancha. Y poder luchar y manejar mis emociones como lo hice en esta final, significa mucho. Estoy súper orgullosa de mí misma ahora mismo”, sentenció.