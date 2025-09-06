SUSCRÍBETE
La reina de Nueva York: Aryna Sabalenka se proclama como bicampeona del US Open a costa de Amanda Anisimova

En un partido marcado por múltiples quiebres, la bielorrusa se impuso a la estadounidense por parciales de 6-3 y 7-6 (3), y festejó su segunda corona consecutiva en la Gran Manzana. Con esta consagración (la primera en un Major de la temporada 2025), la europea ya acumula cuatro Grand Slam en su palmarés.

Vicente González
Aryna Sabalenka se proclamó bicampeona del US Open tras derrotar a Amanda Anisimova en la final.

Nueva York tiene una reina y su nombre es Aryna Sabalenka. La tenista bielorrusa (1° del ranking WTA) se impuso por parciales de 6-3 y 7-6 (3) a la estadounidense Amanda Anisimova (8°), y festejó el bicampeonato en el US Open.

El inicio del partido en la cancha Arthur Ashe fue de alto vuelo, principalmente por los reiterados cambios en el liderato. Primero, Sabalenka comenzó con el saque y llegó a sufrir con tres bolas de quiebre. La bielorrusa estaba contra la pared, no obstante, logró reponerse y salvó la compleja situación para establecer el 1-0.

En el segundo game se cambiaron los papeles, y la europea pasó a complicar a la local. Anisimova, quien había perdonado con anterioridad, pagó caro las desatenciones y le cedió su servicio a la número uno del circuito.

El 2-0, lejos de marcar una superioridad, invitó a que la norteamericana se envalentonara. De este modo, Amanda rápidamente generó la ruptura y, posteriormente, mantuvo su saque. De un momento a otro, todo estaba igualado en la Gran Manzana.

Con el marcador empatado, el festival de breaks continuó en el quinto y sexto juego. De un lado, la anfitriona sumó su tercer game seguido y le dio la vuelta a un primer set de locura. Sin embargo, como una muestra de lo indescifrable del duelo, Sabalenka rompió una vez más y, nuevamente, colocó el equilibrio en el marcador (3-3).

A esa altura, cualquier cosa distinta a un break era noticia. Por eso, cuando la oriunda de Minsk consiguió mantener su servicio, en el séptimo, todo pareció encaminado para llevarse la victoria en el primer parcial. Un nuevo quiebre en el octavo, sumada a una sólida actuación en el noveno, constituyeron el 6-3 definitivo.

Entra en la historia

El arranque de la segunda manga mostró un poco más de normalidad en medio de tanto frenesí, pues ambas tenistas respetaron sus respectivos saques iniciales. No obstante, aquello duró la nada misma: tan solo al tercer game, Sabalenka rompió con la derecha de la estadounidense.

Tras ese break, lo que aconteció después fue un intercambio de película. Anisimova vino desde atrás, con una ruptura para equiparar el trámite a un transitorio 3-3. Luego, fue el turno de Sabalenka, quien respondió con dos games consecutivos (quiebre mediante en el séptimo) y colocó el 5-3. Finalmente, y contra todo pronóstico, la nacida en Nueva Jersey sobrevivió al vendaval y puso las acciones en tablas: 6-6 y rumbo al tie break.

Ya en la muerte súbita primó la jerarquía de la mejor tenista del orbe. Sabalenka no quería dejar escapar el título, por lo que sacó a relucir su mejor repertorio y selló el segundo parcial con un 7-6 (3) que la inscribe en los libros dorados del US Open. Esto se debe a que hace 10 años no había una multicampeona en el país de las barras y las estrellas: Serena Williams, desde 2012 al 2014, celebró un tricampeonato.

Con esta consagración, la bielorrusa festejó su primer Grand Slam en la presente temporada, tras haberse quedado a las puertas en las finales de Melbourne y Roland Garros. Ahora, si se habla en términos generales, su palmarés llegó a los cuatro Major, pues posee el bicampeonato en Australia (2023 y 2024) y el mencionado certamen de Estados Unidos el año pasado.

