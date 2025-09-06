SUSCRÍBETE
La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vive un nuevo capítulo en la final del US Open

La definición en Nueva York será el tercer choque del año entre ambos por un título de Grand Slam. En Roland Garros se impuso el tenista español, mientras que en Wimbledon el vencedor fue el italiano. Este duelo generacional ya es una realidad que llegó para quedarse.

Vicente González
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocan en la final del US Open.

Nueva York se alista para una cita estelar. Este domingo, a las 15.00 horas de Chile, Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) vivirán un nuevo capítulo de su emblemática rivalidad cuando se enfrenten en la final del US Open. Para llegar hasta esta instancia, el italiano dejó en el camino al canadiense Félix Auger-Aliassime (25°), mientras que el español hizo lo propio contra Novak Djokovic (7°).

El choque en la Gran Manzana será la tercera ocasión en la temporada en la que los dos mejores tenistas del mundo se enfrentan por una corona de Grand Slam, un hecho inédito en la Era Abierta. En Roland Garros el ibérico tuvo una remontada heroica y se llevó el bicampeonato en la arcilla. En Wimbledon, en tanto, fue el turno para la revancha del itálico, quien festejó por primera vez en la Catedral.

Fuera de los Major, este enfrentamiento también tiene antecedentes en 2025. En los Masters 1000 de Roma y Cincinnati, las principales raquetas del orbe midieron fuerzas en la instancia decisiva, siendo triunfo en ambas ocasiones para el murciano. En la capital italiana, Alcaraz amagó el regreso de Sinner tras haber superado su sanción por dopaje, mientras que, en Ohio, el nacido en San Cándido se retiró de forma tempranera por una lesión.

Si bien el historial entre ambos sugiere una leve ventaja para el español (9-5), este cruce tendrá un condimento mayor a los anteriores: el que gane pasará a ser el número uno del circuito. Sinner, que acumula 65 semanas consecutivas como líder, buscará evitar que Alcaraz regrese a la cima por primera vez desde septiembre de 2023.

