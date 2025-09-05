Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open

Una verdadera batalla de buen tenis se vivió en Flushing Meadows. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic propusieron un espectáculo lleno de estrategia y golpes hermosos, dignos de una semifinal del Abierto de Estados Unidos. Un duelo que favoreció por 6-4, 7-6(4) y 6-2 al hispano.

Si bien el español llegaba como favorito al duelo frente a la leyenda serbia, lo cierto es que este último no iba a ser un escollo para nada fácil. A pesar de los 16 años de diferencia entre ambos, el partido solo se definió por aciertos de uno más que por errores de otro.

La prueba de esto es que el primer set duró 48 minutos y ni siquiera se definió en tie break. Cada punto y cada juego fueron lo suficientemente largos como para deleitar a la multitud que llegó hasta la Arthur Ashe. Bastó solamente un quiebre del murciano en el game inicial para establecer una diferencia insalvable.

El segundo parcial sí se definió en el desempate. Por momentos, parecía que Alcaraz lograba el quiebre y lo ganaba antes, pero el balcánico dio todo para que eso no sucediera y forzar el tie break. Ahí el pupilo de Juan Carlos Ferrero salió decidido y marcó rápidas diferencias. Eso sí, extremando al máximo sus capacidades.

A esas alturas, el físico de Djokovic comenzaba a experimentar el altísimo desgaste de un juego de estas características. Mentalmente, el costo también fue alto, pues el remontar dos sets en contra aparecía como una quimera.

Nole luchó como pudo, pero un quiebre del hispano en el cuarto juego del tercer set y otro en el séptimo sepultaron cualquier atisbo de esperanza. Alcaraz cerró con categoría una sólida victoria, sigue sin perder sets en el torneo y quedó a un triunfo de recuperar el número uno del mundo.

El camino al número uno

La victoria de Carlos Alcaraz lo dejó a un paso de recuperar el número uno del mundo. Para que esto ocurra, debe terminar el torneo más arriba que Jannik Sinner, quien más tarde enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime por el paso a la final.

El español buscará conquistar este domingo su sexto grand slam y su segunda corona del US Open, luego de la conseguida en 2022.