Abrupto final en Cincinnati: Jannik Sinner se retira tras solo cinco juegos y Carlos Alcaraz se queda con el título

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz animaron una nueva versión del clásico moderno del tenis mundial. El número uno y el dos del planeta se vieron las caras nuevamente en una final. Esta vez se midieron en la del Masters 1000 de Cincinnati, la sexta ocasión en la que se enfrentaron por la definición de un título, con el recuerdo fresco del último enfrentamiento en Wimbledon, donde la corona fue para el italiano.

Pero en Ohio el desenlace fue absolutamente inesperado y triste para el público. Apenas 23 minutos duró el encuentro. Los 31 grados y 50% de humedad golpearon duramente a Sinner, quien aguantó solo cinco juegos, aunque posteriormente reveló que sus problemas físicos venían desde antes. Luego de una doble falta que significó el 5-0 para el español, el italiano decidió retirarse del partido.

En ese periodo de tiempo, Alcaraz estuvo lleno de energía y con mucha solidez en cada uno de los tiros. Casi no cometió errores no forzados, mientras que el número uno del mundo encajó 10 y claramente se le vio sin energía. Muy apagado y frustrado se sentó en su silla, mientras el director del torneo y su adversario intentaban darle consuelo.

Minutos después, en la ceremonia de premiación, el oriundo de San Cándido ofreció sus disculpas al público que repletó la cancha principal de Cincinnati. “Lo siento mucho, mucho, mucho. No me sentí bien desde ayer, pensé que las cosas iban a mejorar en la noche, pero las cosas no mejoraron. Igual traté de jugar”, explicó.

“Jugué muy poco, pero no pude hacerlo mucho. Ustedes dejaron sus cosas, sus estudios, sus trabajos, por venir y me avergüenza que esto haya terminado así. Lamento defraudarlos, pero algunas veces las cosas se dan así. Ha sido uno de los torneos con mayor calor que hemos jugado”, comentó.

Por su parte, el flamante campeón también lamentó la forma en que se dio esta definición y le dedicó sentidas palabras a su adversario. “Bueno Jannik, esta no es la manera que uno quiere ganar. Lo siento, entiendo cómo te debes estar sintiendo. Qué quieres que te diga que no sepas. Eres un gran campeón, vas a volver más fuerte como siempre. Eso es lo que hace un gran campeón y tú eres uno de ellos”, señaló.

En duda para el US Open

De este modo, el pupilo de Juan Carlos Ferrero alargó su récord a 10-5 sobre su adversario, sumó su sexto título de la temporada, el octavo Masters 1000 de su carrera. Además, se afianzó en el segundo lugar del ranking, recortándole 1.550 puntos de distancia a su rival, que aún continúa en la cima con casi 2 mil unidades de ventaja.

La diferencia puede seguir reduciéndose si es que Sinner no está en condiciones de disputar el US Open. Por lo pronto, su participación esta semana en los dobles mixtos del certamen parece estar casi descartada.