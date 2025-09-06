SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Falta la repesca para el Mundial de Rugby: los Cóndores son eliminados por los Teros pese a un heroico triunfo en Uruguay

El combinado nacional ganó por 21-18 en el Estadio Charrúa, resultado que no alcanzó para conseguir su boleto directo a Australia 2027. A fines de septiembre, el equipo dirigido por Pablo Lemoine deberá afrontar el repechaje.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Los Cóndores no lograron remontar la serie ante Los Teros. Foto: @marcosharispefotografia.

La remontada no llegó. Los Cóndores se impusieron por 21-18 en su visita a Uruguay, pero no pudieron sellar su clasificación al Mundial de Rugby por la diferencia obtenida por los Teros en la ida. El combinado nacional buscará acceder a Australia 2027 mediante la repesca. El sueño por ir a la segunda Copa del Mundo de su historia sigue vigente.

Era una tarea compleja. La selección chilena debía sobreponerse al resultado adverso en Santiago, en el que cayeron por 16-28. Los segundos 80 minutos se vivieron como una verdadera final, una definición con aroma mundialista. El cupo Sudamérica 1 era el premio mayor.

Un buen marco de público chileno llegó al Estadio Charrúa, la casa de la disciplina en Uruguay. Fue un escenario un poco menos eufórico que el vivido en La Pintana, en una húmeda, nublada y algo fría jornada en la capital uruguaya. De hecho, los gritos nacionales se lograron escuchar por reiterados momentos. Sonaron varios de los típicos cánticos criollos como el “Ceacheí” o el “Vamos chilenos”.

El encuentro inició con una intensidad propia un partido esta magnitud. Fue un trámite cerrado, de mucha tensión y nerviosismo. Y claro, como para no serlo. Había demasiado en juego.

La estrategia de los Teros fue la misma que el partido en Santiago, buscando hacer daño y generar ventaja con reiterados lines y mauls. Así, en el 3′, parecía llegar el primer try luego de una arremetida de Ignacio Álvarez, pero los Cóndores lograron evitar el tanto en la misma zona de marcación. Fue una acción defensiva notoria, pero también un aviso.

En un calco, Chile también intentó hacerse fuerte en el scrum, aunque no con tanto éxito como en Santiago. Las estrategias de ambos eran evidentes: ratificar los puntos altos de la ida y ajustar las falencias. Esto último fue la tónica, pues el partido se disputó cerca del centro del campo con una evidente vehemencia.

Partido cerrado

Costó destrabar el marcador. Sin embargo, los Teros se pusieron en ventaja en el 25′. ¿La fórmula?, la esperada. Line, maul y pick and go de Felipe Etcheverry, el menos esperado. El pateador completó la conversión para dificultar aún más el contexto de los nacionales.

Los Cóndores tuvieron que arriesgar, pues la distancia era amplia. Los penales ya no iban a los palos, como en la ida, sino que fueron al touch para darle progresión al juego con lines y buscar algún try.

Chile se fue al descanso con una pequeña diferencia en contra en el partido, pero con una aguda necesidad en la llave. El combinado nacional salió con todo en busca de la remontada en el segundo tiempo.

La intensidad fue aumentando cada vez más, mientras que el juego, a esa altura, también era psicológico. En el 46′ vino la igualdad gracias a un combatido try de Matías Dittus. Los Teros sufrieron por la conversión de Santiago Videla y el empate, pero también por la tarjeta amarilla de Juan Manuel Alonso. Quedaron con un jugador menos por diez minutos, aunque esto terminó siendo gravitante.

Los charrúas reaccionaron con dos penales de Etcheverry (53′ y 60′) para volver a ponerse arriba en el marcador. Fueron festejados casi como una victoria en el banco uruguayo, que cada vez sentían más cerca la clasificación.

Dos minutos después, Salvador Lues respondió con un nuevo try. Videla convirtió y Chile se puso por delante falta de 18 minutos. Todavía había partido. No obstante, en el 66′, Francisco Suárez arremetió tras una gran jugada de los Teros y le dio un duro golpe al seleccionado nacional.

Santiago Arata y Manuel Ardao fueron amonestados en Uruguay, que terminó con 13 jugadores el partido. Chile logró un try nuevamente gracias a Dittus (76′), pero la distancia ya era irremontable. Videla volvió a convertir, sin embargo, no alcanzó.

Rumbo al repechaje

Los Cóndores no lograron abrochar su clasificación, pero tendrán una segunda oportunidad. A fines de septiembre, el combinado nacional se medirá con el cuarto clasificado del Pacífico, que reúne a potencias como Samoa y Tonga, además de Estados Unidos y Canadá. El vencedor de dicha serie asegurará su boleto a Australia.

De lo contrario, aún quedará una última instancia: el repechaje de noviembre. Para esa etapa ya hay dos equipos confirmados. Bélgica accedió como quinto del Campeonato Europeo y Namibia hizo lo propio al quedarse con la plaza entre África y Asia. A ellos se les sumará un combinado del Pacífico y otro de América.

Más sobre:RugbyPolideportivoLos CóndoresCóndoresLos TerosSelección ChilenaSelección Chilena de RugbyMundial de RugbyAustralia 2026Mundial de Rugby Australia 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Qué es la fumonisina?: la toxina encontrada en un lote de harina Pan que llevó al Minsal a emitir una alerta alimentaria

Tras propuesta de comisión asesora sobre Segegob: Elizalde descarta eliminación de ministerios durante el actual gobierno

Con rostros televisivos e influencers: Fundación Emilia lanza campaña para prevenir conducción bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patrias

Inauguran nuevos pabellones del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna tras incendio de 2023

Aysén alcanza metas del Plan de Emergencia Habitacional y es la primera región en cumplir con el Plan de Descontaminación Atmosférica

Gobierno destaca avances en la reducción de listas de espera y Copago Cero tras tres años de implementación

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

4.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

5.
Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Qué es la fumonisina?: la toxina encontrada en un lote de harina Pan que llevó al Minsal a emitir una alerta alimentaria
Chile

¿Qué es la fumonisina?: la toxina encontrada en un lote de harina Pan que llevó al Minsal a emitir una alerta alimentaria

Tras propuesta de comisión asesora sobre Segegob: Elizalde descarta eliminación de ministerios durante el actual gobierno

Con rostros televisivos e influencers: Fundación Emilia lanza campaña para prevenir conducción bajo los efectos del alcohol en Fiestas Patrias

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto
Negocios

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Falta la repesca para el Mundial de Rugby: los Cóndores son eliminados por los Teros pese a un heroico triunfo en Uruguay
El Deportivo

Falta la repesca para el Mundial de Rugby: los Cóndores son eliminados por los Teros pese a un heroico triunfo en Uruguay

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vive un nuevo capítulo en la final del US Open

Revive el duelo en el que los Teros consiguieron acceder al Mundial de Australia a costa de los Cóndores

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

“Dirin Leaks”: filtran documentos clasificados de la Policía Nacional del Perú
Mundo

“Dirin Leaks”: filtran documentos clasificados de la Policía Nacional del Perú

Crisis en el gobierno británico tras la dimisión de Angela Rayner por un escándalo fiscal

Sería el primer santo milenial: Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el “influencer de Dios”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas