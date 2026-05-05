¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

Avanzan las semanas del año y cabe preguntarse por cuándo serán las vacaciones de invierno de este 2026 para los escolares, las que se encuentran determinadas desde el Ministerio de Educación (Mineduc).

Así como la fecha oficial en que inició el año escolar, desde la cartera se informaron los plazos correspondientes al receso de mitad de año, que marca el término del primer semestre y el posterior comienzo del segundo.

Cabe recordar que las fechas se encuentran diferenciadas por región del país, donde la mayoría del territorio nacional tiene programadas las vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio.

Sin embargo, Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes cuentan con plazos diferenciados para el descanso de los meses más fríos. Revisa a continuación el detalle según zona del país.

Vacaciones de invierno por región

Región de Arica y Parinacota

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Región de Tarapacá

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Región de Antofagasta

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Atacama

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Coquimbo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Valparaíso

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región Metropolitana

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de O’Higgins

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región del Maule

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Ñuble

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región del Biobío

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de La Araucanía

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Los Ríos

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Los Lagos

Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Región de Aysén

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Región de Magallanes