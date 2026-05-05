¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026
El receso de mitad de año llegará en las próximas semanas y permitirá que los alumnos descansen antes de volver al segundo semestre.
Avanzan las semanas del año y cabe preguntarse por cuándo serán las vacaciones de invierno de este 2026 para los escolares, las que se encuentran determinadas desde el Ministerio de Educación (Mineduc).
Así como la fecha oficial en que inició el año escolar, desde la cartera se informaron los plazos correspondientes al receso de mitad de año, que marca el término del primer semestre y el posterior comienzo del segundo.
Cabe recordar que las fechas se encuentran diferenciadas por región del país, donde la mayoría del territorio nacional tiene programadas las vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio.
Sin embargo, Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes cuentan con plazos diferenciados para el descanso de los meses más fríos. Revisa a continuación el detalle según zona del país.
Vacaciones de invierno por región
Región de Arica y Parinacota
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
Región de Tarapacá
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
Región de Antofagasta
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Atacama
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Coquimbo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Valparaíso
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región Metropolitana
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de O’Higgins
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región del Maule
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Ñuble
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región del Biobío
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de La Araucanía
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Los Ríos
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Los Lagos
- Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
Región de Aysén
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
Región de Magallanes
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
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