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    Ambos republicanos: los posibles sucesores de Ugarte y De la Maza en el concejo municipal de Las Condes

    La ley establece que aquellos con mayor votación que no fueron elector serían los sucesores en la instancia, en caso de estar disponibles. Ello ocurre tras la renuncia de Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza para dedicarse a tiempo completo a sus funciones dentro del gobierno.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Los concejales Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza.

    Durante este martes en la Municipalidad de Las Condes se encontraban preparando la tabla del próximo concejo municipal que tendrá lugar el jueves, con un componente especial: ese día se dará lugar a la renuncia de los concejales del Partido Republicano Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza, abriendo la puerta para la búsqueda de sus reemplazos.

    Ambos habían sido cuestionados por desempeñarse en paralelo como funcionarios de gobierno. La primera es jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, mientras que el segundo se desempeña en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como asesor.

    Al cierre de esta edición en el concejo estaban expectantes al anuncio del contenido de la sesión venidera, considerando que a principios de abril ambos concejales habían dicho públicamente hace ya algunas semanas que iban a renunciar, lo que finalmente se fue aplazando. Incluso, ambos aparecieron en un concejo en abril sin esclarecer su futuro, lo que despertó dudas de si finalmente iban a renunciar o no. Finalmente, tal como reveló La Tercera, De la Maza terminó presentando su renuncia el pasado jueves, mientras que Ugarte renunció durante la jornada de este lunes.

    La Municipalidad de las Condes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    Ahora la atención se traslada a quienes podrían ser los posibles sucesores de los concejales: el dirigente vecinal Guillermo Plaza y la exsubsecretaria Paulina Dittborn. La ley establece que los concejales renunciados deben ser reemplazados por aquel candidato que haya ido en la misma lista y tenga mayor cantidad de votos, pero no haya sido electo.

    Así lo explica también César Rojas, asesor legislativo de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). El abogado sostiene que en el caso de ambos concejales aplican las causales de reemplazo establecidas en los casos de renuncia: “La vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo”.

    En este caso, Rojas sostiene que los “dos concejales salientes resultaron electos dentro de la Lista del Partido Republicano (ambos militantes), razón por la cual, al revisar dicha lista, encontramos a los siguientes otros candidatos: Guillermo Plaza, que obtuvo el 2,48% de la votación y Paulina Dittborn con un 2,30% (independiente dentro de pacto). El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser reelegido“.

    El concejo municipal de Las Condes.

    Fuentes del partido aseguran que ambas figuras deberían concretar el ascenso y asumir como sucesores. Pero si esto no llegar a suceder, es otro el mecanismo que sigue.

    El abogado Rojas sostiene que “si se da la situación que ninguno de los candidatos señalados pudiera o no quisiera asumir, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde su notificación por el secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional".

    Es decir, si alguno de los dos -Dittborn o Plaza- no asumieran, el Partido Republicano debería proponer una terna para que el concejo municipal zanje al sucesor.

    Dittborn es reconocida en el ámbito político. Fue militante de la UDI y subsecretaria de Educación Pública y Previsión Social durante el régimen de Augusto Pinochet. Es arqueóloga de profesión con un magíster en psicología educacional y cuenta con trayectoria en el mundo académico.

    Mientras que Plaza se autodefine como un dirigente vecinal de más de 14 años. En la campaña tuvo como apoyo a la diputada Catalina del Real y su eslogan fue “A recuperar Las Condes”.

    Como hasta la publicación de esta nota todavía no se comunicaba formalmente la renuncia de Ugarte y De La Maza, algunos ediles son cautos en emitir sus opiniones de lo que viene. De todas maneras, el concejal Luis Hadad (RN) dice que “en relación a la renuncia, quiero resaltar que no hay incompatibilidad con el cargo ser concejal y trabajar en el Estado. Gobiernos anteriores siempre se ha hecho. Cosa distinta es que el Presidente salga a solicitar que sus concejales no trabajen en el Estado”.

    Y es que los concejales Ugarte y De la Maza habían sido cuestionados no solo por estas ausentándose de sus obligaciones por las que fueron electas, sino también por recibir ingresos tanto en su calidad de concejales como de funcionarios de gobierno. Ello levantó cuestionamientos al Ejecutivo, ya que una directriz de La Moneda era no nombrar en cargos a autoridades electas que terminarían dejando de lado a los electores. En ese sentido, Ugarte fue la más votada en Las Condes y algunos la veían como una opción para competirle a la alcaldesa, Catalina San Martín.

    El concejal Richard Kouyoumdjian (ind RN) dice que “de seguro habrán buenos reemplazantes del mundo republicano. Lo importante es que Cata Ugarte y Cristobal De La Maza se puedan dedicar al 100% al gobierno del Presidente Kast”.

    Mientras que el concejal Guillermo Ureta (UDI), dice que “trabajar con Catalina y Cristóbal en este Concejo fue una experiencia marcada por el profesionalismo y el respeto mutuo. Más allá de cualquier etiqueta, lo que siempre primó en nuestras reuniones de comisión fue el compromiso real por sacar adelante proyectos que beneficiaran a Las Condes. Destaco su disposición permanente al diálogo y esa capacidad de encontrar puntos de encuentro en favor de los vecinos. Se van dos grandes colaboradores y les deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos en el servicio público”.

    Ugarte y De la Maza no respondieron a las consultas de La Tercera.

    Más sobre:Las CondesConcejo municipalCatalina UgarteCristóbal de la Maza

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