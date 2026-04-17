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    Con Ugarte y De la Maza presentes: el encendido concejo municipal de Las Condes tras polémica por ediles con doble función

    Los concejales republicanos están en la mira por desempeñarse al mismo tiempo en el gobierno. En medio de ese tira y afloja, este jueves, ambos llegaron hasta la instancia del municipio liderado por Catalina San Martín.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Imagen referencial de la Municipalidad de Las Condes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    El concejal republicano Cristóbal de la Maza publicó este jueves en su instagram una fotografía junto a su par, Catalina Ugarte, luego de acudir al concejo municipal de Las Condes. Sin el contexto que los envuelve, la imagen podría ser una más del trabajo que acostumbran a evidenciar en sus redes diversas autoridades, pero a algunos de sus pares les llamó la atención la presencia de ambos en medio de los cuestionamientos por desempeñarse, a la vez, como concejales y funcionarios de gobierno.

    Por un lado, Ugarte es jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, mientras que De la Maza es el jefe de asesores del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

    Las críticas han ido por dos flancos: por una parte se les recrimina que, si bien no tienen impedimentos legales para ejercer la doble función, sus trabajos en el Ejecutivo sí han entorpecido sus funciones de concejales, lo que se ha reflejado en ausencias a concejos. Esto también se ha dado en el caso de cores de la Región Metropolitana que asesoran al Mandatario.

    La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades solamente alude a una incompatibilidad de dobles funciones en el caso de autoridades como ministros y subsecretarios.

    El otro flanco que se les recrimina es que, por un lado, los concejales reciben dieta en el concejo, y al mismo tiempo un sueldo en el gobierno. Por ejemplo, Ugarte recibió $6.066.667 brutos desde la Presidencia de la República en febrero, y el mismo mes obtuvo una dieta bruta de $361.977 por ser concejala.

    La concejal Catalina Ugarte.

    Con todo eso como marco, el concejo estuvo tenso desde un principio, marcado por la incredulidad que -en privado- comentaron algunos concejales porque tanto Ugarte como De la Maza no se explayaron demasiado sobre el tema que los envuelve. Ugarte, de hecho, no mencionó los cuestionamientos en sus intervenciones. Y aunque De la Maza sí abordó el tema, ninguno de los dos aclaró si iba a renunciar. Esto pese a que él había dicho públicamente que los dos iban a cesar en sus funciones, además de la existencia de un criterio del gobierno con que se busca evitar que personas tengan dobles ingresos desde el Estado.

    Ni Ugarte ni De la Maza respondieron las consultas de La Tercera sobre si acaso renunciarán. Pero ya el jueves este último había dicho en The Clinic que postergaría una renuncia que días antes había dicho que se produciría, justamente, ayer.

    La alcaldesa Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Acalorado concejo

    Durante su intervención, De la Maza dijo: “Quiero hablar con franqueza. En las últimas semanas han existido presiones y críticas políticas respecto de mi continuidad como concejal. Quiero ser muy claro: durante todo este tiempo he ejercido mi cargo con responsabilidad, transparencia y compromiso. He cumplido con mis funciones. Mi actuar siempre ha estado por el deber de servir”.

    “He tomado la decisión de asumir un cargo en el gobierno, porque creo que Chile necesita trabajar por el bien común (...) Soy consciente de que desde una responsabilidad nacional puedo contribuir a mejorar la vida de millones de chilenos. No se trata de abandonar un compromiso, sino que proyectarlo a una escala mayor. Mi compromiso sigue siendo el mismo de siempre, dado todos los rumores que han dado vuelta”, agregó.

    Luego encaró al concejal Luis Hadad (RN) por decir que se había ausentado de los concejos de marzo. “Esta afirmación es falsa y no se ajusta a los registros oficiales. Durante marzo solo me ausenté a una sesión por razones laborales, en todas las demás estuve presente (...) Lamentablemente el concejal Hadad no se encuentra en el concejo, por lo mismo que he planteado. Las diferencias políticas deben darse por hechos ciertos y no por imputaciones falsas que afectan la honra. Espero que el concejal se retracte de los dichos emitidos”.

    Y si bien Ugarte no se refirió a una salida, sí fue interpelada por la alcaldesa San Martín a propósito de una crítica que ella realizó por otro tema. “Al igual que todos ustedes, tenemos trabajos desafiantes, agendas exigentes y familia que son nuestra prioridad. Para mí es un honor ejercer como concejal y representar a muchos de ustedes”, dijo. Luego apuntó a la alcaldesa por no haber recibido cierta información que pidió por el estadio Claro Arena. Sin embargo, la respuesta de San Martín fue fulminante: “Ha habido oportunidades de conversación, usted no ha participado últimamente”.

    En otro pasaje, la concejala Nayati Mahmoud (Frente Amplio) encaró a los dos concejales de la comuna que trabajan en el gobierno: “Mas allá de lo legal, esto es un problema de ética y coherencia. No puedo entender que la justificación para no dejar el cargo sea que otros aún no lo han hecho. Los argumentos para postergar esta salida son insuficientes. La responsabilidad política no puede ser condicional a depender de lo que haga el de al lado”.

    Además, fustigó que “esta situación implica pérdida de una representación directa para quienes les confiaron su voto, ya que en la práctica no han estado presentes para ejercer sus funciones. Por lealtad al mandato ciudadano y a su propio proyecto político, lo mínimo es cumplir con la instrucción del Presidente de no ejercer dobles cargos en el Estado. Ser concejal requiere presencia y dedicación. Por respeto a la gestión municipal y a los vecinos, pido que este Concejo vuelva a operar a capacidad completa y se termine con esta incertidumbre".

    La concejala dice a este diario que, según los registros municipales, De la Maza efectivamente se ausentó a un concejo en marzo y Ugarte no fue a ninguno en ese mes. Además, que el 2 y 9 de abril no asistió ninguno de los dos, y el 16 del mismo mes asistieron ambos.

    El concejal Richard Kouyoumdjian (ind RN) fue uno de los primeros en abordar el tema.

    Uno de los que abrió la polémica la semana pasada fue el concejal Richard Kouyoumdjian (ind.-RN), quien comenta a este diario que “para sorpresa de todos, en el concejo no hubo señales de renuncia de los concejales republicanos que están ocupando posiciones de alta responsabilidad en el gobierno del Presidente Kast (...) Esto no es algo de dobles ingresos, esto se trata de ser o no ser. Ellos siempre han sido ejemplos de servicio público, es hora de no bajar la guardia y honrar la memoria de Jaime Guzmán a la que tanto recurren”.

    Mientras, al ser requerido por este medio, Hadad señala que se puso en contacto con De la Maza tras ser increpado y que le pidió disculpas si es que se sobrepasó. “Me sorprendí que hablara de esa forma y con ese tono. Lo llamé y todo solucionado. Hay un malentendido de ambas partes. Mi intención no es decirle que se vaya ni que ha venido poco a trabajar. Muy por el contrario, digo que feliz de que tengan ambos trabajos. Lo que no quiero es que por tener un trabajo deje el otro de lado. Le pedí las disculpas del caso si se sintió incómodo, y él me pidió disculpas si el tono no fue correspondiente”.

    Desde el gobierno dicen que hasta el minuto no hay una directriz de La Moneda sobre renuncias en cargos de elección popular.

    Más sobre:Las CondesConcejo Municipal

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