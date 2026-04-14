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    De la jefa de gabinete de Kast a asesores clave: ausencias de concejales y cores tensionan su doble rol en el gobierno

    Algunas autoridades electas han dejado de asistir a las sesiones de las instancias por las que fueron electas al estar desempeñándose en el Ejecutivo. Las voces que piden que tomen una decisión son cada vez mayores y algunas se concretarán esta semana.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Fachada de La Moneda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Al final de su intervención en el concejo municipal del 9 de abril de Las Condes que el concejal Richard Kouyoumdjian planteó una inquietud que no suelta a algunos asesores de La Moneda: “Me gustaría saber en qué están los republicanos por reemplazar a sus concejales, Catalina Ugarte, Cristóbal de La Maza... van a ser reemplazados. Siguen en el concejo; están en funciones de gobierno, pero como que todo indica que algo debiera suceder. Operar los concejos siempre con dos menos no es ley de Dios”.

    Desde hace tiempo un tiempo viene haciendo ruido la presencia de concejales y cores como funcionarios de gobierno, pues si bien la ley no impide que puedan desempeñar las dos funciones a la vez, en el oficialismo se está viendo como algo contraproducente. Ya en enero La Tercera alertaba que se podría producir una fuga de concejales y consejeros regionales para trabajar en el Ejecutivo siendo autoridades electas.

    La situación hoy afecta a la concejal de Las Condes y jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, al jefe de asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y edil de esa misma comuna, Cristóbal de la Maza, pero también a consejeros regionales de la Región Metropolitana, entre ellos Ignacio Dulger, Álvaro Bellolio, Víctor Valdés (los tres asesores del gobierno) y Felipe Serey, tambien jefe de asesores de la ministra de Educación María Paz Arzola.

    Si bien la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el puesto de concejal es incompatible con algunos cargos de primera línea política -como ministros, subsecretarios, delegados, seremis- similar a como ocurre con los cores, esto no afecta a los casos mencionados, pero sí abre otras dos complicaciones. Políticas y de principios.

    Por un lado está el lineamiento fijado por el gobierno de evitar que funcionarios públicos reciban más de un sueldo a la vez, en el contexto de la austeridad fiscal que se está buscando. Pero también está el cuestionamiento ético hacia las autoridades regionales y comunales por ausentarse de su trabajo por el cual fueron electos, es decir, sesiones tanto de concejo municipal como regional, en circunstancias que por mandato legal están obligados a cumplir esas labores. De ahí que se les ha presionado a que elijan una función y renuncien a la otra.

    La Municipalidad de las Condes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    El caso de Ugarte es más complejo, pues por la naturaleza de ser jefa de gabinete de Kast es una de las funcionarias con menos tiempo para ejercer su rol como concejala. De hecho, ello le ha impedido participar activamente del concejo. La Tercera constató que se ausentó de -al menos- las últimas dos sesiones. En su caso, junto al concejal De la Maza, se espera que renuncien este jueves. Con todo, su decisión molesta en el municipio pues Ugarte fue la más votada en Las Condes: 12,9% de las preferencias, con 23.318 votos. A ella se le cuestiona que abandona a sus electores. De hecho, al mismo tiempo se recuerda que Kast se abstuvo de nombrar en cargos del Ejecutivo a otros personeros electos democráticamente, como el senador Álvaro Carter, que sonaba como ministro de Seguridad Ciudadana.

    El concejal Kouyoumdjian dice a La Tercera que “el tema es que fueron llamados a funciones de alta dirección en el gobierno del Presidente Kast, funciones que no les da tiempo para realizar las que se espera de un concejal, fiscalizar a la administración, liderar comisiones y asistir a las sesiones de concejo. Su ausencia afecta la correcta operación del concejo”.

    En el caso de los cores este diario tuvo acceso a registros internos del core de la RM que hablan de inasistencias a comisiones de los cores republicanos, pero varios de los aludidos desmienten estar faltando seguido. Otros dicen que han sido reemplazados por alguno de sus pares, aunque también otros admiten haber fatlado.

    Los consultados en todo caso declinaron referirse si renunciarán a sus puestos de cores.

    Según diversas fuentes de su entorno, Dulger, en vez de renunciar a su cargo de core, lo más probable es que en junio renuncie a su puesto en el gobierno. De hecho, tiene contemplado asumir el liderazgo de Acción Republicana, uno de los brazos políticos de su partido. Bellolio, en tanto, declinó referirse.

    Además, la idea de no renunciar como cores también cobra fuerza ya que estos ediles han impulsado una acción para destituir al gobernador de la RM, Claudio Orrego, y en caso de que ambos renunciaran a su cargo electoral el requerimiento quedaría sin sustento. De hecho, la ilusión es que en caso de prosperar el requerimiento los cores que lo han impulsado pueden quedar bien aspectados para candidatearse como gobernadores en la RM.

    Más sobre:Concejo municipalConsejo RegionalMunicipiosCores

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