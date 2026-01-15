Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

La definición llegó temprano y fue directa. A primera hora de este jueves, Rodolfo Carter le transmitió a su entorno que no asumirá como ministro de Seguridad, una decisión que ya le había adelantado al presidente electo, José Antonio Kast el día miércoles por la tarde.

Así, el exalcalde cerró una de las opciones que el propio mandatario electo había evaluado con mayor interés para encabezar la nueva cartera.

La negativa del futuro senador puso término a una disyuntiva que se arrastraba desde hace semanas y que había generado ruido tanto en la Oficina del Presidente Electo (OPE) como al interior de los partidos del oficialismo entrante. Carter fue electo recientemente como senador por La Araucanía por un período de ocho años y su eventual salida del Congreso se había convertido en uno de los principales flancos políticos para el diseño del gabinete .

La decisión definitiva fue precedida por una conversación a solas que ambos sostuvieron el miércoles en dependencias de la OPE.

Según quienes conocieron el contenido del encuentro, Carter buscó que Kast comprendiera las razones de su determinación, especialmente considerando que para él era clave preservar una buena relación política con el futuro mandatario.

Al término de la reunión, relatan testigos, ambos se dieron un abrazo a la vista de quienes se encontraban en el lugar, en una señal de cierre amistoso del episodio.

En el entorno del senador electo explican que hubo dos factores centrales que inclinaron la balanza. El primero, las limitadas facultades que tiene el aún nuevo Ministerio de Seguridad.

A juicio del núcleo más cercano del exjefe comunal, el desafío en esta materia va mucho más allá del combate directo al crimen organizado y la delincuencia y el diseño actual del cargo deja al ministro excesivamente expuesto, con altas expectativas públicas pero sin atribuciones suficientes para responder a ellas.

Incluso, en los días previos, en su entorno asomaron reparos públicos. El actual alcalde de La Florida, Daniel Reyes -sucesor de Carter en el municipio, exadministrador municipal y amigo personal-, desaconsejó públicamente que asuma el cargo.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, Reyes afirmó que “es una buena noticia que esté considerada la voz de los alcaldes” y que es “evidente” que Carter “tiene una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad”. No obstante, advirtió que “hoy día, en las condiciones que está, me parece que es sumamente arriesgado , porque hoy día estamos hablando, básicamente, de un ministerio que no tiene las facultades que, a mi juicio, debería tener”.

El segundo elemento fue el riesgo político de impulsar cambios legales que ampliaran esas facultades una vez asumido el cargo. En su equipo advierten que promover una reforma para dotar de más poder al ministerio podría interpretarse como una ley hecha a la medida del propio Carter, un escenario que terminó por reforzar la recomendación de no aceptar el nombramiento.

Además, en el círculo del exalcalde también levantaron otra alerta: los duros cuestionamientos que podrían surgir si un senador recién electo deja el cargo para asumir como ministro. Así, advirtieron que podrían empujarse iniciativas legales para prohibir ese movimiento y que se le terminara responsabilizando a él de eso.

Con Carter fuera de carrera, el presidente electo volvió a abrir el abanico de alternativas.

Durante la jornada de este jueves han circulado por la OPE distintas figuras que podrían perfilarse para encabezar la cartera, entre ellas el vicealmirante (r) Alberto Soto, el general (r) y diputado electo Enrique Bassaletti y el diputado y timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet.

La decisión final sigue abierta, en una antesala marcada por la urgencia de definir quién asumirá uno de los ministerios más simbólicos del denominado “gobierno de emergencia” que Kast ha comprometido para enfrentar la crisis de seguridad.