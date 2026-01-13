SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Aunque el exalcalde de La Florida sigue siendo la carta predilecta del presidente electo para encabezar la nueva cartera, la posibilidad de que abandone el Senado ha generado reparos transversales, principalmente en Chile Vamos, y comienza a tensionar al sector.

    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    La definición del Ministerio de Seguridad continúa siendo una de las más complejas para el presidente electo, José Antonio Kast, a menos de diez días del anuncio de su gabinete.

    Tal como adelantó La Tercera, el nombre de Rodolfo Carter se mantiene como la primera preferencia del mandatario para encabezar la nueva cartera, valorado por su despliegue comunicacional en materia de seguridad durante su gestión como alcalde de La Florida, particularmente por la demolición de las denominadas “narcocasas”, un sello que logró instalar con fuerza en la agenda pública.

    Sin embargo, el escenario dista de estar despejado. Carter -electo recientemente como senador por La Araucanía por un período de ocho años- no ha dado una respuesta definitiva y mantiene en suspenso su decisión.

    El principal flanco, reconocen en el entorno del presidente electo, es cómo defender comunicacionalmente que un parlamentario recién electo abandone el Congreso, en un momento en que los equilibrios legislativos son clave para el próximo gobierno.

    Incluso, desde su círculo más cercano han surgido reparos. El actual alcalde de La Florida, Daniel Reyes -sucesor de Carter en el municipio, exadministrador municipal y amigo personal-, desaconsejó públicamente que asuma el cargo.

    En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, Reyes afirmó que “es una buena noticia que esté considerada la voz de los alcaldes” y que es “evidente” que Carter “tiene una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad”. No obstante, advirtió que “hoy día, en las condiciones que está, me parece que es sumamente arriesgado, porque hoy día estamos hablando, básicamente, de un ministerio que no tiene las facultades que, a mi juicio, debería tener”.

    Las críticas más duras, eso sí, han provenido desde su antigua coalición, Chile Vamos. La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, cuestionó derechamente su idoneidad para el cargo. “No tengo tan claras las cualidades de Carter para tener ese cargo (…). Yo soy diputada de la zona y no sé dónde están los indicadores de él. Para mí no cumple con los requisitos”, señaló en Radio Pauta.

    En la misma línea, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán sostuvo que “es cuestionable y no se ve bien que el ministro de Seguridad sea un parlamentario recién electo. El mensaje es malo y perjudica. La ciudadanía entrega un mandato a través de la votación que debe ser respetado y honrado. Cuidemos la democracia”.

    Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri también expresó reparos, aunque matizó sus críticas recalcando que no se trata de una decisión tomada. “Uno quisiera que existieran más posibilidades de afuera, porque en el Congreso también se requiere experiencia, y en el Senado estamos empatados, por lo tanto, también se va a requerir destreza política ahí, de esa que tiene Rodolfo Carter”, afirmó.

    La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), en tanto, apuntó que “cuesta creer que se piense que una persona electa para representar a La Araucanía en el Senado sea apartada de ese rol para asumir como ministro de Seguridad. Sin desconocer las aptitudes y la experiencia del exalcalde Rodolfo Carter en esta materia, no me parece una decisión acertada”.

    El senador UDI Sergio Gahona, en tanto, llamó a la cautela. “Ese tipo de medidas son de exclusiva responsabilidad y atribución del presidente electo, y hay que ser cautelosos al opinar. Desde luego, lo ideal es no sacar figuras que hayan sido recientemente electas para el Parlamento, pero eso corresponde a motivos que pueden gustar o no”, señaló, agregando que confía en que Kast “tomará las decisiones más apropiadas pensando en chilenas y chilenos”.

    Las dudas también han cruzado al propio Partido Republicano. Si bien el diputado Luis Felipe Sánchez defendió en CNN que “la crisis de seguridad puede demandar medidas excepcionales”, su par Stephan Schubert sostuvo desde el Congreso que “no es deseable sacar a alguien del Parlamento para que vaya al gobierno”, aunque recordó que en otros momentos de la historia -como durante el primer mandato de Sebastián Piñera- se tomaron decisiones similares para fortalecer la conducción política.

    En medio de los cuestionamientos, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, salió a atajar las críticas y a blindar la eventual nominación de Carter, aunque sin confirmar su nombre. La portavoz destacó públicamente el desempeño del exalcalde en La Florida, subrayando que “todos hemos sido testigos del tremendo trabajo que Rodolfo Carter hizo enfrentando la delincuencia y el narcotráfico, con coraje y valentía, haciendo una diferencia a nivel municipal con las herramientas que tenía”.

    Sedini agregó que ese tipo de trayectorias deben ser valoradas en la política, recalcando, eso sí, que la definición del gabinete “depende exclusivamente del presidente electo” y que no se harían cargo de especulaciones. Respecto de las críticas por la eventual salida de parlamentarios recién electos para asumir cargos ministeriales, la vocera sostuvo que, más allá de los nombres, Kast elegirá a personas “alineadas con el proyecto que él tiene comprometido para los chilenos”.

    A estas críticas se suma otro cuestionamiento: la demora en definir una de las carteras más gravitantes para Kast, sobre todo considerando que el eje central del denominado “gobierno de emergencia” se basa en combatir la delincuencia y la crisis en seguridad.

    Este lunes, en Radio Agricultura, la diputada y senadora electa Camila Flores (RN) advirtió que “si hay un tema que marcó particularmente la campaña de José Antonio Kast es el tema de seguridad (...). Si hay un tema que está pendiente, no resuelto, y donde parece que hay complicaciones es precisamente en el Ministerio de Seguridad”.

    En paralelo, comienza a crecer la inquietud en los partidos por la conformación general del gabinete. Hasta ahora, los nombres que han trascendido apuntan a un equipo de fuerte perfil técnico e independiente, con una representación partidaria más bien concentrada en subsecretarías.

    A menos de diez días del anuncio ministerial, ese diseño empieza a generar ruido en Chile Vamos y en sectores del futuro oficialismo, que observan con atención no solo quién asumirá Seguridad, sino también qué espacio tendrán los partidos en la estructura del próximo gobierno.

