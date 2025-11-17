La Araucanía: Rodolfo Carter y Vanessa Kaiser llegan al Senado y Huenchumilla logra reelección

En la Región de La Araucanía, eran cinco los cupos a la Cámara Alta los que estaban en juego en esta elección.

Y para una zona históricamente compleja -por la que solo el DC Francisco Huenchumilla iba por la reelección- los partidos apostaron por figuras con trayectoria, tanto en el oficialismo como en la oposición.

Entre estos, destacaban el exalcalde Rodolfo Carter -quien postuló por Republicanos- y Vannesa Kaiser (PNL), hermana de la excarta de la tienda, Johannes Kaiser, entre otros.

Y con el 44,07% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) informaba que el exjefe comunal de La Florida lograba la primera mayoría, con un 15,10%.

Le seguía otra carta de la oposición: Vannesa Kaiser, con 9,22% de las preferencias, tras la cual asomaba el histórico parlamentario DC Francisco Huenchuimilla, con 8,36%.

Más atrás, por Chile Grande y Unido surgían los nombres de Jorge Rathbeg (RN), con 8,05 %, y Henry Leal (UDI), con 7,74%.

En tanto, no lograba un cupo en el Senado la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón, quien postulaba como independiente con cupo del PC. Alcanzaba el 6,17% de las preferencias.

La lucha por La Araucanía

En una región que ha registrado una reciente reactivación de los hechos de violencia rural -y para la cual se tomaron medidas excepcionales de seguridad para estos comicios-, las coaliciones apostaron por caras conocidas.

Entre los inscritos destacaba la ex presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón (Ind) por cupo PC y el actual senador Francisco Huenchumilla (DC), quien buscaba la reelección.

Desde la vereda opositora, la UDI inscribió al diputado Henry Leal y a Jorge Luchsinger mientras que RN apostó por Jorge Rathgeb y Miguel Becker.

A su vez, en el pacto Cambio por Chile figuraban nombres como el ex alcalde de La Florida Rodolfo Carter, Vanessa Kaiser (PNL) y Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos.