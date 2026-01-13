Ministerio de Seguridad o el Senado: la gran disyuntiva de Rodolfo Carter

La definición del Ministerio de Seguridad, una de las carteras más emblemáticas del próximo gobierno, comienza a tomarse el debate en el entorno del Presidente electo, José Antonio Kast.

Aunque son varios los perfiles que se han evaluado -con especial énfasis en figuras con experiencia política y despliegue territorial- en la última semana el cuadro interno se ha ido ordenando en una dirección más clara.

En la primera ronda de conversaciones aparecieron como posibilidades nombres de parlamentarios electos como Enrique Bassaletti y Cristián Vial, ambos exuniformados y reconocibles en las filas republicanas. La gran fortaleza de ambas figuras -además de su carrera profesional- es su pertenencia a la colectividad del Mandatario electo. O, en el caso de Vial (independiente) estar alineado con ella. Un dato no menor si se considera que -hasta ahora- el gabinete no ha sumado nombres que los republicanos consideren propios.

Otras fuentes sostienen que en la discusión incluso se ha puesto sobre la mesa la opción de incursionar en nombres ajenos al mundo político como el del exfiscal Eugenio Campos, quien hoy es uno de los hombres fuertes del fiscal nacional Ángel Valencia al mando de la Unidad Anticorrupción.

Pero quien siempre ha corrido con ventaja -y se dice que sería la primera preferencia de Kast- es el exalcalde y senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter. Tan así, que ya se le habría hecho un ofrecimiento formal, el que aún no ha desestimado, según cercanos al edil.

El exalcalde de La Florida sigue siendo visto como una de las figuras más idóneas para el cargo por el propio José Antonio Kast, particularmente por su el despliegue en materia de seguridad durante su gestión municipal y por el impacto que tuvo la ofensiva contra las denominadas “narcocasas”, un sello que logró instalar con fuerza en la agenda pública.

Esa visibilidad y experiencia, comentan quienes han participado de las conversaciones, continúa siendo un activo valorado por Kast.

Pero la decisión para Carter no es fácil, recalcan en su entorno. Recién electo por ocho años, a medida que han avanzado las conversaciones, en el entorno del edil ha pesado con fuerza el argumento sobre el riesgo político que implica dejar de lado un escaño que recién conquistó con gran éxito.

También está sobre el tapete el tema de la sucesión, ya que Carter fue elegido en un cupo republicano por lo que la decisión de su reemplazo queda en manos de la colectividad que dirige Arturo Squella.

A ello se suma otra consideración: para algunos cercanos, ingresar al gabinete podría acotar la autonomía política que Carter ha cultivado durante años con tal mano dura que logró imponer a la UDI a su administrador municipal, Daniel Reyes, como candidato a alcalde, quien -en todo caso- ganó de manera contundente.

Sin militancia en el Partido Republicano y con un historial marcado por posiciones propias cuando formó parte de Chile Vamos, hay quienes advierten que asumir un rol ministerial obligaría a Carter a alinearse más estrechamente con el diseño y los tiempos del Ejecutivo, diluyendo el perfil díscolo e independiente que ha sido parte de su capital político.

Esto se cruza con que en la misma OPE algunos sostienen que más allá del perfil de algunos nombres que circularon, mover piezas desde el Congreso implicaba abrir flancos innecesarios en un momento en que el diseño legislativo sigue siendo una de las principales preocupaciones del próximo gobierno. El flanco menor es el reconocimiento implícito de la falta de elenco para un cargo clave del gabinete.

Con todo, también hay quienes plantean que el movimiento podría jugar a favor de Carter.

Encabezar el Ministerio de Seguridad -una de las carteras más relevantes y expuestas del próximo gobierno- le permitiría consolidarse como el principal rostro de la agenda prioritaria de Kast y proyectarse como una figura de continuidad dentro del sector.

Un riesgo alto -admiten- pero que algunos consideran vale la pena correr si el objetivo es instalarlo como un eventual sucesor natural del Presidente electo.

Ante la disyuntiva, según pudo conocer La Tercera, en los últimos días otra opción que gana terreno es el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina .

El exmilitante de RN fue uno de los dirigentes de Chile Vamos que se sumó tempranamente a la campaña del líder republicano y luego del triunfo en la segunda vuelta su nombra también fue sondeado para recaer en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Al exjefe comunal es habitual verlo en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Consultado por este medio, Codina no descartó la posibilidad y solo señaló que “hace varias semanas decidí no emitir comentarios de ninguna materia, más aún tratándose de temas que se debe respetar que son decisión exclusiva del Presidente electo”.

Sin embargo, la atención sigue estando puesta en Carter. Para algunos, que asuma el Ministerio de Seguridad sería la culminación natural de un trabajo que lo posicionó públicamente en ese ámbito y que le permitió construir un perfil más allá de su rol municipal.