Eugenio Campos por caso Convenios: “Nuestros ritmos no son los ritmos políticos... Pronto vienen más formalizaciones”

Un año y ocho meses han transcurrido desde que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación por irregularidades en convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Un caso que impactó de lleno a la administración del Presidente Gabriel Boric, ya que los involucrados eran militantes de Revolución Democrática (RD), partido que lo apoyó para llegar a La Moneda.

Ese fue el punto de partida de un caso que al poco andar tendría aristas en prácticamente todas las regiones, involucraría a autoridades de otros partidos políticos, incluso de oposición, y pondría en la lupa a cerca de 80 fundaciones que recibieron $ 60 mil millones del erario fiscal, que hoy siguen bajo sospecha.

Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, admite que se ha tratado de una causa de gran magnitud, compleja y donde se han encontrado patrones en la forma de actuar, no importando el lugar de Chile donde se ejecutaron los convenios. Por lo mismo, pese a que han recibido críticas por la supuesta lentitud en la tramitación de algunos casos, como ProCultura, insiste en que todos los involucrados, independiente de quiénes sean, serán investigados. Prueba de ello, recalca, es lo que han hecho hasta ahora, formalizando investigación en contra de 41 personas y -anuncia- “esto no va a parar”.

¿Cuál es el balance general que hace en términos de resultados?

Al contar con fiscales preferentes para estos casos, y la colaboración de un equipo de la PDI que tiene dedicación exclusiva, tenemos ya varias causas judicializadas, con imputados formalizados que no son sólo funcionarios públicos, sino que también particulares. Hemos logrado medidas cautelares, el desafuero de dos diputados de la República, aunque en el caso de Catalina Pérez aún falta lo que diga la Corte Suprema.

¿Cómo lidian con las expectativas y cuestionamientos?

Somos súper respetuosos de las opiniones. Es natural y obvio que esto se produzca. Pero desde el Ministerio Público estamos tranquilos del desarrollo de las investigaciones. Prontamente, de hecho, habrá más formalizaciones.

Hay críticas por investigaciones que no avanzan.

Siempre hay razones justificadas que pueden retardar la toma de decisiones específicas. Hay mucha evidencia digital que revisar, temas contables, cuentas corrientes, y los fiscales requieren tener todos esos antecedentes a la mano.

¿Esa “preocupación” esconde una presión con fines más bien políticos?

Los intereses políticos no son materia del Ministerio Público. Los intereses del Ministerio Público son hacer el mejor trabajo posible y que se esclarezca la verdad de los hechos que pueden o no revestir carácter de delito. Nuestros ritmos no son los ritmos políticos, son los ritmos propios de una investigación compleja y técnica como son los delitos de corrupción. Y como le dije recién, pronto vienen más formalizaciones.

Eugenio Campos: “Nuestros ritmos no son los ritmos políticos... Pronto vienen más formalizaciones”. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Establecieron que hay patrones entre hechos investigados incluso en distintas regiones. ¿Se ha despejado la participación de autoridades de carácter nacional?

Hay patrones no sólo entre fundaciones de las mismas regiones, sino que en diferentes zonas. Ante eso, nosotros estamos investigando a todos los que tienen que ser investigados. Estas investigaciones no se agotan en un círculo más pequeño acotado sólo a la región. Si hay personas o entidades -porque también puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica-, vamos a ir. No vamos a escatimar en hacer cada una de las diligencias y, por cierto, se están haciendo. Son investigaciones que están en plena ejecución, y si hay indicios respecto de vinculaciones extrarregionales, por cierto que lo estamos investigando.

¿Hasta dónde se han podido despejar responsabilidades?

Sería poco prudente indicar aquello, porque muchas de las investigaciones todavía están en plena ejecución. Pero vamos a investigar a todos y a cada uno de los que tengamos que investigar, no hay un límite respecto de ese punto.

¿Eso incluye a La Moneda?

Incluye al que sea y donde sea. Nosotros vamos a investigar todo mientras exista mérito para ello.

En el caso particular de Catalina Pérez, su defensa acusa que el desafuero está fundado en especulaciones. ¿Cuál es el grado de convicción respecto de su vinculación con el caso Democracia Viva?

Hay antecedentes serios y relevantes que motivaron que el Ministerio Público haya tomado la decisión de presentar una petición de desafuero para solicitar medidas cautelares. No hay que olvidar que también está el CDE y un tribunal superior de la República, como la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por unanimidad -o sea no hubo duda alguna para los ministros que estaban, todos pensaron lo mismo-, de que había antecedentes serios y relevantes respecto de la existencia del delito, como la participación de ella. El estándar para el desafuero se ha cumplido con creces.

¿Qué implicancias tiene que se haya decidido no perseverar en la indagación por omisión de denuncia en esa misma arista?

La Fiscalía Regional de Antofagasta realizó cada una de las diligencias de investigación a ese respecto y consideró que no existía mérito para seguir la persecución penal. Eso es lo que da cuenta una decisión de no perseverar. Ahora bien, esto no guarda relación con aquellas otras investigaciones que lleva esa misma fiscalía regional, como la referente al fraude al Fisco. No son vinculantes, son hechos distintos.

En esa causa se indagaba a Miguel Crispi y Tatiana Rojas. ¿Ellos quedan “libres” de indagaciones vinculadas a convenios?

Eso es distinto a la arista de omisión de denuncia que me preguntó recién. Ante esta nueva pregunta, no puedo decir sí o no, porque son materias que están en desarrollo, y no lo digo en específico por ellos. Como son investigaciones abiertas, todo puede ser objeto de la indagación.

Por el caso ProCultura han existido reproches por la lentitud ligada a un eventual rol de Irina Karamanos. ¿Cómo analiza eso?

Estamos absolutamente tranquilos del trabajo que está realizando cada uno de los equipos investigativos a lo largo del país. Y en lo específico, sobre ProCultura, se han desarrollado por parte del Ministerio Público diversas diligencias, todos los días. De hecho, hay una programación que está establecida hasta marzo de 2025 con diversas diligencias. Es una causa en que, efectivamente, nosotros podemos decir que estamos con la tranquilidad absoluta. Este martes llegué de haber trabajado con el equipo en La Serena, analizando los antecedentes, colaborando respecto del desarrollo de las mismas y asesorando en alguna toma de decisiones desde el punto de vista investigativo.

¿Y cómo se avizora?

Esta es una causa que tiene antecedentes muy serios, muy relevantes y que se ha engrosado con el desarrollo del tiempo. Estamos cumpliendo nuestra labor, aunque entendemos y comprendemos que para muchos, no para pocos, se trata de una causa relevante, porque es una de las causas de corrupción más relevantes del país, de connotación nacional. Sabemos el peso de eso, estamos acostumbrados también a aquello, pero estamos tranquilos.

¿Qué se espera este 2025?

Tendremos investigaciones más maduras, diría que es un año clave. Deberían llegar peritajes respecto de evidencias digitales que se incautaron, de otras pericias que se encargaron, como también resultados de aquellas diligencias que querellantes y defensas igualmente hayan solicitado. Hay investigaciones bastante avanzadas en la Región de Los Lagos, Biobío y en La Araucanía. En esta última ya hay acusaciones presentadas, y en algunas de ellas con audiencia de preparación de juicio oral prontamente a desarrollarse. Y se vienen más formalizaciones. Hay que esperar.