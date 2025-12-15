Germán Codina, vocero del comando de Kast: futura autoridad Minvu deberá intervenir por toma de San Antonio y “reordenar”

Germán Codina, exalcalde de Puente Alto y vocero del comando de José Antonio Kast, analizó en Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este lunes, el triunfo del abanderado republicano en el balotaje y entregó algunos lineamientos de la planificación de cara a la instalación de su futuro gobierno.

“Hay una alegría, pero también siempre teñida de mucha responsabilidad, porque la ciudadanía te brinde un apoyo de esta naturaleza tan contundente, transformándose José Antonio Kast en el presidente con más votos de la historia en nuestro país, obviamente también conlleva que debes cumplir siempre tus compromisos”, reflexionó el exalcalde.

Codina aseguró que “Chile vive un punto de inflexión muy complejo” y dijo “hay mucha incertidumbre con el tema financiero”.

“Todo eso obviamente nos alerta porque nos interesa cumplir a cabalidad todos los compromisos”, afirmó.

Respecto al trabajo que deben realizar hasta el 11 de marzo, planteó que en el equipo que llevó adelante la campaña “cada uno cumple funciones distintas y durante estos días se irán redefiniendo algunos roles”.

“Yo estoy a disposición de seguir colaborando en lo que se me indique. Por ahora estoy aquí como vocero, todavía del comando”, indicó.

Toma de San Antonio

Por otro lado, Codina dio el nombre de Iván Poduje como una carta para asumir en el Ministerio de Vivienda y habló de la situación en la megatoma de San Antonio como uno de los temas en los que deberán trabajar.

“Hoy día tienes empresas que alegan que podrían entrar en situación de quiebra, en cesación de pagos, porque el ministerio no les está pagando, y sin embargo ves que por otro lado sí se destinan recursos para comprar el terreno en la megatoma”, cuestionó.

El exalcalde dijo que “hay prioridades que evidentemente están cambiadas” en la administración de Gabriel Boric y que en forma deliberada optaron por “no enfrentar ese conflicto” y “traspasarlo para el gobierno siguiente”.

El vocero del comando de Kast puso en duda que se cumpla con la orden judicial para despejar el terreno, augurando que “cualquier tipo de desalojo que hagan va a ser cosmético, va a ser para la foto”.

En esa línea, expresó su rechazo a la expropiación que impulsa el ministro Carlos Montes.

“Espero que, asumiendo el 11 de marzo, nosotros podamos reordenar esto para que la gente que está en la fila sea respetada. Y no los que se la quieren saltar, porque si no estás dando una pésima señal al país, para que la gente entonces salga a tomarse terrenos, salgan a no cumplir la ley”, argumentó, recalcando que “es evidente que lo que hay que tratar de hacer aquí es darle justicia a los procesos de asignación de subsidios”.

Codina sostuvo que “lo de la megatoma de San Antonio es un fierro tan caliente que este gobierno fue incapaz de tomarlo durante todo un año y ahora empieza a hacer cosas a última hora”.

“Pero en realidad le están pateando la decisión completamente al próximo gobierno”, afirmó.

Pese a ello, evitó confirmar si se están pensando en revertir la expropiación de 110 hectáreas del terreno ocupado que impulsa Montes.

“Yo no estoy diciendo que se vaya a retrotraer”, puntualizó al ser consultado si pensaban echar pie atrás con la expropiación, insistiendo en su crítica al beneficio a personas que se tomaron un terreno por sobre los que postulan a subsidios por el conducto regular.

El exalcalde Codina aseguró que hubo personas que subdividieron terrenos tomados y lucraron y que “todavía hay terrenos que están subdivisionados y listos para que alguien llegue a comprárselo a personas que no son los dueños”.

“Eso es muy grave y eso es algo que nosotros debemos enfrentar”, aseveró.

Revisa la entrevista completa acá: