    Política

    Alcalde Reyes y posible incorporación de Carter al gabinete de Kast en Seguridad: “Es sumamente arriesgado”

    A juicio de Reyes, considerado el delfín de Carter en La Florida, el Ministerio de Seguridad "no tiene las competencias, ni las facultades" necesarias para operar de forma adecuada.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El alcalde de La Florida Daniel Reyes (Ind.) planteó este martes que considera “arriesgado” que su antecesor en el cargo y ahora senador electo, Rodolfo Carter, asuma como ministro de Seguridad en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    En conversación con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el jefe comunal valoró el primer lugar que, independiente del nombre, “es una buena noticia que esté considerada la voz de los alcaldes” y que es “evidente” que Carter “tiene una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad”.

    Sin embargo, Reyes -cercano a Chile Vamos y considerado el “delfín” de Carter- reparó en que “hoy día, en las condiciones que está, me parece que es sumamente arriesgado, porque hoy día estamos hablando, básicamente, de un ministerio que no tiene las facultades, que a mi juicio debería tener".

    “No tiene un sistema nacional de inteligencia, por ejemplo, no tiene reglas de uso de la fuerza. Por tanto, hoy día me da la impresión de que la figura del Ministerio de Seguridad no tiene las competencias ni las potestades”, explicó.

    El senador electo y exalcalde de La Florida Rodolfo Carter Diego Martin

    Incluso, planteó que aunque en los municipios el rol en seguridad pública es más bien de colaboración con las policías, “(uno) sí tiene un brazo operativo, un brazo ejecutivo. Por ejemplo, las propias demoliciones de las casas asociadas al narcotráfico”. “Hoy día, las condiciones actuales, como decía, del Ministerio de Seguridad, no tiene ni siquiera ese brazo operativo, no tiene facultades, hoy día no contamos con un sistema que integre los distintos sistemas de inteligencia y hoy día, en las condiciones actuales es muy complejo”, añadió.

    También reconoció que el hecho de que Carter eventualmente asumiera, teniendo en cuenta que fue electo como senador por La Araucanía “sin duda que mete ruido, sin duda que no es una situación cómoda”. No obstante, hizo ver que “yo sabría entender que el desafío que tenemos por delante, particularmente el de seguridad pública, que la queja básicamente todo Chile, cuando hay razones de esa envergadura, uno podría abrirse, pero, insisto, mi opinión personal es que las condiciones actuales es muy complejo asumir un desafío como ese”.

    En cuanto a la conformación del próximo gabinete, también valoró que suenen varios nombres de independientes. “Cuando se toma una decisión de conformar un gabinete básicamente con un sistema de equilibrios políticos, la gente queda con la percepción que es una especie de cuoteo. Por tanto, me parece que lo más relevante en este caso es darle la libertad que merece el presidente electo, por supuesto, para conformar el gabinete de acuerdo a los nombres que él considere que son las mejores personas”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

