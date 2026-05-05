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    Informalidad laboral: el INE reporta que ya son casi 2,5 millones de trabajadores y expertos advierten por los asalariados

    El número de ocupados informales creció 3,2% en doce meses, una expansión seis veces mayor a la del empleo total. Los asalariados informales del sector público lideraron el alza, con un incremento de 12,5%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    16 Mayo 2025 Comercio ambulante metro, estacion Baquedano Foto: Andres Perez Andres Perez

    La informalidad laboral en Chile siguió escalando posiciones en el arranque de 2026. En el trimestre enero-marzo, la tasa de ocupación informal alcanzó 26,5%, lo que representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Detrás del porcentaje hay 2.498.665 personas que trabajan en condiciones de informalidad, 78.632 más que un año atrás. El ritmo al que crece ese universo -3,2%- contrasta de forma marcada con el desempeño del empleo en su conjunto, que en el mismo período se expandió apenas 0,5%.

    El motor del alza: asalariados, no cuenta propia

    El desglose por categoría ocupacional revela un fenómeno que invierte la lógica habitual: el impulso de la informalidad no provino de los trabajadores por cuenta propia -que de hecho se redujeron 2,3%-, sino del segmento asalariado.

    De acuerdo al INE, las personas asalariadas del sector privado en condición informal crecieron 10,7%, mientras que las asalariadas del sector público lo hicieron 12,5%.

    Este dato preocupa a algunos expertos.

    Informalidad laboral

    Lo más alarmante es el crecimiento del 10,7% en asalariados privados informales. Son trabajadores dependientes, con horario y jefatura, pero sin seguridad social. Esto evidencia una erosión del contrato de trabajo provocada por los altos costos de contratación y el incentivo perverso de mantener la informalidad para no perder beneficios estatales”, dijo Guillermo Riquelme, experto en mercado laboral y docente de postgrado de la Universidad Autónoma.

    Según el documento del INE, “el alza de las personas asalariadas privadas informales se explicó por comercio (23,5%) y alojamiento y servicio de comidas (13,8%)”.

    En términos de incidencia, fueron precisamente las asalariadas privadas informales las que más contribuyeron al alza total, con 3,8 pp. de los 3,2% de variación. Los trabajadores por cuenta propia, en cambio, restaron 1,2 pp.

    “Lo que resulta más inquietante es que la informalidad ya no se limita al trabajo independiente, estamos viendo que está avanzando con fuerza dentro del empleo asalariado. Es decir, tener contrato ya no garantiza formalidad, lo que da cuenta de un deterioro institucional que ya no puede ignorarse”, dijo Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad.

    Comercio e industria manufacturera, los sectores más incidentes

    Por rama de actividad económica, el avance de la informalidad estuvo liderado por comercio (7,9%), industria manufacturera (5,8%) y transporte y almacenamiento (4,9%).

    El análisis difiere según sexo: el alza en los hombres informales -que creció 2,5%- estuvo “incidido, en mayor medida, por comercio (12,4%) y actividades de alojamiento y de servicio de comidas (28,1%)”, mientras que el incremento en las mujeres informales -4,1%- fue “consecuencia de industria manufacturera (17,6%) y transporte y almacenamiento (74,9%)”.

    Las actividades de los hogares como empleadores y otras actividades de servicio concentran las tasas de ocupación informal más elevadas por sector, con 60,5% y 51,2%, respectivamente.

    Mujeres y extremos etarios, los más expuestos

    La brecha de informalidad por sexo se mantiene: la tasa femenina llegó a 27,9% (con un alza de 0,8 pp. en doce meses) frente a 25,4% en los hombres, que subió 0,6 pp.

    El análisis etario dibuja un patrón en forma de U. Las tasas más altas de ocupación informal se concentran en los extremos del espectro laboral: el tramo de 65 años y más registró 56,3%, y el de 15 a 24 años, 38,5%.

    El INE constata que “la ocupación informal prevalece en los tramos etarios extremos, afectando a las personas mayores y jóvenes”.

    En la variación a doce meses, fueron precisamente esos segmentos los que más empujaron: el tramo 45-54 años creció 7,7% y el de 65 años y más, 7,8%. En las mujeres, el tramo de 45-54 años fue el más incidente, con un alza de 12,3%.

    Lee también:

    Más sobre:EmpleoInformalidad laboral

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