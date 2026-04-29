Giorgio Boccardo apura al gobierno por proyecto sala cuna tras alza de desempleo femenino: “Crearía en torno a 150 mil trabajos de mujeres”

El exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, abordó las últimas cifras trimestrales de empleo, que fueron especialmente desalentadoras para el empleo femenino.

Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó el 8,9%, un ascenso de 0,2% en doce meses. Mientras que para los hombres la tasa se mantuvo en 8,1%, en el caso de las mujeres esta alcanzó los dos dígitos con un 10%.

Al respecto, el jefe de cartera durante los últimos meses de la administración de Gabriel Boric aseguró que esta alza en el desempleo femenino está relacionada con el proyecto de sala cuna universal, que el gobierno aun no ingresa al Congreso.

El exministro apuntó al bajo costo comparativo que significa este proyecto. Mientras que el crédito fiscal propuesto por el gobierno cuesta alrededor de US$1.200 millones, el costo de Sala Cuna Universal estaba en torno a los US$300 millones.

En conversación con radio Pauta, Boccardo citó un estudio de Chile Mujeres, el cual estimaba que el proyecto de ley podría crear en torno a 150 mil nuevos puestos de trabajo de mujeres.

“C uesta entender que si efectivamente se logró construir un consenso respecto a que el desempleo femenino debiera ser la principal preocupación como país en términos de políticas de empleo, y que la mejor política de empleo se llama sala cuna, no se le haya puesto énfasis, siendo además una política significativamente más barata" , afirmó.

Campaña Sala Cuna Hoy

Una de las críticas que se le ha hecho al proyecto de ley es el alto costo que puede suponer para empleadores. Al respecto, Boccardo asegura que “es una mirada muy de corto plazo verlo como gasto para la empresa”, ya que a largo plazo este proyecto “es una inversión”.

Consultado por las causas para que el proyecto no fuera tramitado durante la administración de Gabriel Boric, aun teniendo un escenario positivo en el momento, Boccardo considera que esto responde a la falta de prioridad, o bien a “mezquindad política”.

“Creo que no era prioridad, o bien hubo mezquindad política de avanzar en ese momento. Y a veces la mezquindad política es más fuerte que el bien del país”.