PDI desarticula banda que se dedicaba a estafar a turistas extranjeros con arriendos falsos en Viña del Mar

La Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Local de Viña del Mar, desarticuló una estructura criminal que montó un sofisticado método de engaño para apropiarse del dinero de turistas que buscaban arriendos temporales en la Ciudad Jardín.

La investigación, bautizada como Operación Holiday, permitió identificar el modus operandi de una organización que aprovechaba el flujo turístico viñamarino para defraudar a veraneantes, afectando principalmente a ciudadanos extranjeros que buscaban alojamiento para la temporada de verano.

La banda utilizaba una plataforma web fraudulenta que simulaba ser un portal legítimo de reserva de propiedades.

A través de este sitio, ofrecían departamentos y casas en sectores exclusivos de Viña del Mar.

El engaño se concretaba cuando las víctimas realizaban depósitos de reserva desde sus países de origen o regiones distantes.

Una vez que el dinero era transferido, el contacto se perdía.

Se concretó la detención de dos personas, una pareja, ambos con órdenes de aprehensión pendientes por delitos de robo y estafas.

Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para ser formalizados.